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В Кадамджае проходит митинг. Жители требуют закрыть месторождение Шамбесай

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В Кадамджайском районе местные жители вышли на митинг против разработки золоторудного месторождения Шамбесай. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в районном акимиате.

По их данным, жители требуют закрытия рудника, так как считают, что добыча золота вредит экологии. На митинге присутствует аким Кадамджайского района Жаныбек Исаков.

Депутат парламента Жанар Акаев в своем микроблоге в Twitter разместил видео с митинга: собравшиеся держат транспоранты.

Запасы золота на месторождении Шамбесай оцениваются в 8 тонн. Геологоразведочные работы на руднике начались еще в 2007 году, лицензия на добычу была выдана в 2012 году. С тех пор владельцы лицензии менялись несколько раз.
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