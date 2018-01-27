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Общество

Из-за аварии на ТЭЦ Бишкека горожанам сделают перерасчет за январь

Из-за аварии на ТЭЦ Бишкека горожанам сделают перерасчет за январь. Об этом заявил на пресс-конференции глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев.

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По его словам, по результатам устранения последствий выхода из строя старого оборудования будет произведен перерасчет счетов абонентов за отопление на тот период, когда была снижена температура. Кроме того, создана комиссия по устранению нештатной ситуации на ТЭЦ Бишкека. В ее состав вошли главы всех энергоструктур, а возглавил комиссию первый вице-премьер-министр Кыргызстана Аскарбек Шадиев.

Накануне произошла авария на ТЭЦ Бишкека. Энергетики решают, как восстановить подачу тепла в дома бишкекчан. Ситуацию усугубляют сильные морозы. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах. В Бишкеке сегодня прогнозируют понижение температуры воздуха ночью до -26 градусов, днем до -18.

На холод жалуются и пациенты отделения сосудистой хирургии Национального госпиталя и БНИЦТО. А горожане заявляют, что температура сетевой воды упала до 45 градусов вместо обещанных 62. Энергетики сообщили о готовности к возможным перегрузкам в сетях. Восстановить подачу тепла пообещали к 22.00.
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