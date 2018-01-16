Рисунки Валентины Шевченко с героями эпоса «Манас» появились в Интернете

Видео с рисунками многократной чемпионки мира по различным стилям единоборств Валентины Шевченко опубликовала в Facebook ее сестра 11-кратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Южной Америки по тайскому боксу, чемпионка Азии по таэквондо ITF Антонина Шевченко.

В ролике представлены работы, созданные с 2002 года по 2005-й. На некоторых рисунках изображены герои кыргызского эпоса «Манас».