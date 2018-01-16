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Общество

Рисунки Валентины Шевченко с героями эпоса «Манас» появились в Интернете

Фото из личного архива. Многократная чемпионка мира по различным стилям единоборств Валентина Шевченко

Видео с рисунками многократной чемпионки мира по различным стилям единоборств Валентины Шевченко опубликовала в Facebook ее сестра 11-кратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Южной Америки по тайскому боксу, чемпионка Азии по таэквондо ITF Антонина Шевченко.

В ролике представлены работы, созданные с 2002 года по 2005-й. На некоторых рисунках изображены герои кыргызского эпоса «Манас».


В тайском боксе Валентина Шевченко выиграла все, что реально для спортсменки ее категории, и завоевала популярность во многих странах. В конце 2015-го успешно дебютировала в UFC (ведущей мировой организации по смешанным единоборствам) и за короткий срок влюбила в себя армию болельщиков по всему миру. Она идет первой в рейтинге в весовой категории 61,2 килограмма.
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