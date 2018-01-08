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Общество

У Минздрава протестуют сотрудники столичной поликлиники

У Минздрава протестуют сотрудники столичного Центра семейной медицины № 1. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в пресс-центре ведомства.

По их данным, медработники требуют снять главврача с должности. Он занимает эту должность около года. Недовольных провели в здание министерства, в конференц-зале их примет министр Талантбек Батыралиев.

Ранее на директора ЦСМ № 1 сотрудники пожаловались премьер-министру, министру здравоохранения, генеральному прокурору, главам ГКНБ и Финпола. Сам директор ЦСМ Айдарбек Шакиров с претензиями не согласился, заявив, что это клевета.
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