У Минздрава протестуют сотрудники столичной поликлиники

У Минздрава протестуют сотрудники столичного Центра семейной медицины № 1. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в пресс-центре ведомства.

По их данным, медработники требуют снять главврача с должности. Он занимает эту должность около года. Недовольных провели в здание министерства, в конференц-зале их примет министр Талантбек Батыралиев.

Ранее на директора ЦСМ № 1 сотрудники пожаловались премьер-министру, министру здравоохранения, генеральному прокурору, главам ГКНБ и Финпола. Сам директор ЦСМ Айдарбек Шакиров с претензиями не согласился, заявив, что это клевета.