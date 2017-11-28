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Общество

Требует деньги, сдает кабинеты. На директора ЦСМ № 1 пожаловались чиновникам

На директора Центра семейной медицины № 1 пожаловались сотрудники. Они обратились к премьер-министру, министру здравоохранения, генеральному прокурору, главам ГКНБ и Финпола с жалобой.

По данным работников медицинского центра, директор Айдарбек Шакиров якобы ежемесячно собирает с врачей и медсестер отделений гинекологии, урологии и хирургии по 500-1000 сомов, при этом их оклады не превышают восьми тысяч сомов, а у среднего медперсонала оклады составляют не больше четырех тысяч сомов.  Медики также утверждают, что он сдает кабинеты в аренду за 20-25 тысяч сомов.  

Обратившиеся в органы власти и к силовикам медики просят принять в отношении Айдарбека Шакирова кардинальные меры.
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