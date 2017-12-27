На месте памятника в центре Бишкека построят многоэтажку?

Несколько дней назад бишкекчане забили тревогу: павильон минеральных вод «Ак-Суу» за кинотеатром «Ала-Тоо» — памятник архитектуры, датированный 1949 годом, — огораживают. Уж не затем ли, чтобы его снести, а на высвободившемся участке что-нибудь построить? Очередной торговый комплекс, к примеру.

Объект включен в Государственный список памятников истории и культуры КР республиканского значения. Однако в Министерстве культуры, информации и туризма комментировать ситуацию не стали, а отправили за информацией в Бишкекглавархитектуру (БГА).

В БГА спокойны

Руководитель сектора по топонимике и регистрации памятников БГА Юлия Моисеева заверила: никто сносить памятник не будет, а само здание готовят к реставрации.

«К Новому году его решили огородить, чтобы не было позорно смотреть. Цели были благородными, но видите, какая волна возмущения поднялась. Просто владелец поторопился, огородив объект, но не получив все согласованные документы. По закону любые работы по реставрации зданий, являющихся памятниками архитектуры, должны быть согласованы с Минкультуры. Поэтому мы выдали им предписание о демонтаже ограждения, пока не будет на руках разрешительных бумаг», — пояснила она ИА «24.kg».

По данным управления земельных ресурсов мэрии Бишкека, земельный участок площадью 0,58 гектара предоставлен во временное пользование на условиях аренды ОсОО «Мак и К» постановлением мэрии № 242 от 3 апреля 1998 года.

«По данным Госрегистра, в 2009 году у владельца были последние охранные документы. Их выписывают на 5 лет. В мае мы оставили предписание, но заказчик появился позже. В ноябре им готовили охранные документы с планом мероприятий, составляли акт необходимых работ. Но работу нам не оплатили, поэтому документы заказчик не получил», — добавила Юлия Моисеева.

«Здание к реставрации готовит проектировщик Яков Мазманов. Он сам был руководителем отдела БГА, человек знает, что павильон — памятник, максимально тактично подойдет к реставрации, за него можно быть спокойным. Поэтому мы не стали бить в колокола», — отметила руководитель сектора.

Возле павильона у владельца сейчас установлен лоток по продаже выпечки, сигарет и других товаров.

Нечего шуметь?

Сам главный архитектор Государственного проектного института градостроительства и архитектуры (ГПИ) Яков Мазманов не понимает, почему из-за этого павильона «столько шума».

У нас в городе есть гораздо более серьезные памятники, которые находятся в аварийном состоянии и требуют внимания общественности. Огородили павильон лишь для того, чтобы на праздники не светилась эта порнуха. Яков Мазманов

«Сделаем проектную документацию, как положено, согласуем, подпишем в Минкультуры и отреставрируем, приведем в нормальное состояние. Ничего там достраиваться, изменяться не будет. Функция павильона сохраняется — соки, воды, мороженое. Внешний вид максимально восстанавливается тот, который был изначально», — сказал он ИА «24.kg».

«Я бы вас попросил обратить внимание на Русский драмтеатр, на здание напротив мэрии — МУК, это более значительные памятники, которые находятся в ужасном состоянии. Есть здания, которые стыдно сохранять как памятники. Та же типография «Эркин-Тоо» по бульвару Эркиндик, которую вывели из списка памятников и правильно сделали. Она никакой ценности не представляет. Как она попала в этот список, я не знаю. Если там когда-то во время войны было какое-то учебное военное заведение или еще что-то в этом роде, это разве памятник?! И потом, в середине 1980-х годов его полностью изменили внешне. И как архитектурный объект он просто засоряет пространство, а не формирует его», — считает Яков Мазманов.

Может, и павильон в таком случае пора снести? «Нет. Это очень характерный архитектурный памятник того стиля, того времени. И он тактично, мягко встроен в эту зеленую систему Дубового парка», — ответил архитектор.

Во сколько обойдется реставрация павильона, Яков Мазманов пока не знает: «Сейчас трудно сказать. Надо закончить проект, рассчитать».

Депутатские опасения

Депутат Бишкекского городского кенеша Эрмек Усубалиев полгода назад начал обращаться с письмами в мэрию по поводу павильона. Народный избранник спрашивал, почему он в таком «ужасном заброшенном состоянии». «В мэрии ответили, что объект в аренде на 49 лет, но владелец не платит аренду. У него уже накопилась задолженность в 1,5 миллиона сомов. Я попросил рассмотреть возможность расторгнуть договор, чтобы вернуть здание муниципалитету и отреставрировать его. Тем более что нарушены все обязанности по аренде и содержанию объекта», — рассказал он ИА «24.kg».

«А несколько дней назад я узнал, что здание обнесли забором. Выехал на место, вызвал все службы, архитектуру, мэрию, Госэкотехинспекцию, прокуратуру. Участок принадлежит одному из бывших начальников Бишкекглавархитектуры. Представители владельца заявляют, что начинают делать реставрацию. То есть на аренду у них денег нет, а на реставрацию есть?! Чушь полнейшая, — считает лидер фракции СДПК БГК. — Какой нормальный человек будет огораживать 58 соток, чтобы сделать реставрацию памятника площадью 5Х5? Сам забор уже тысяч 150 стоит».

Огорожен, кстати, даже прилегающий зеленый участок. Зачем? К примеру, все лето шла реставрация здания Кыргызского национального театра оперы и балета. Но даже там не стали ограждать такой большой прилегающий участок.

Я уверен, что там будут что-то строить. В план детальной планировки (ПДД) незаконными путями хотят внести многоэтажный дом. Это же лакомый кусочек — 58 соток в самом центре города! Эрмек Усубалиев

«Фракция СДПК будет всячески препятствовать этому. Не дадим построить в центре города, в сквере какой-то торговый или офисный комплекс. Я готов найти спонсоров, которые восстановят павильон. Я боюсь, что они просто могут трактором задеть павильон, он разрушится и уже не будет историческим памятником», — отметил нардеп.

Согласно данным Минюста, руководит ОсОО «Мак и К» Кенжебубу Токтакунова.

Она, по словам Якова Мазманова, является женой директора ГПИ Толобая Кенешова. Того самого, который и разрабатывал ПДП центральной части города. Толобай Кенешов в 2010-2011 годах был главным архитектором Бишкека. С должности главы БГА его уволили из-за многочисленных жалоб на его работу.

«Никакого сноса и нового строительства на этом участке не предполагалось. Я не знаю, почему подняли ажиотаж. Это какая-то дезинформация, — подчеркнул Яков Мазманов. — Наш институт разработал проект детальной планировки центра города в границах улиц Фучика, Алматинки, Ахунбаева и Жибек Жолу. Это 3,5 тысячи гектаров по центру города. Как в Генплане, так и в ПДП никаких радикальных изменений не предполагается. Повышается этажность до 9-12 этажей и все. Сейчас проект ПДП находится в горкенеше на утверждении».

Получить комментарий от самого Толобая Кенешова пока не удалось. На звонки по мобильному он не отвечает. Не удалось его застать и на кафедре градостроительства в университете, которой он заведует. Не соединили с ним и в ГПИ, которым он руководит.