Кто и зачем огородил памятник архитектуры в Бишкеке

Никто сносить памятник архитектуры — павильон минеральных вод за кинотеатром «Ала-Тоо» — не будет. Об этом ИА «24.kg» сообщила руководитель сектора по топонимике и регистрации памятников Бишкекглавархитектуры Юлия Моисеева.

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По ее словам, здание готовят к реставрации. «Просто владелец поторопился, огородив объект, но не получив все согласованные документы. По закону любые работы по реставрации зданий, являющихся памятниками архитектуры, должны быть согласованы с Минкультуры. Поэтому мы выдали им предписание о демонтаже ограждения, пока не будет на руках разрешительных бумаг», — пояснила Юлия Моисеева.

«По данным Госрегистра, в 2009 году у владельца были последние охранные документы. Их выписывают на 5 лет. В мае мы оставили предписание, но заказчик появился позже. В ноябре им готовили охранные документы с планом мероприятий, составляли акт необходимых работ. Но работу нам не оплатили, поэтому документы заказчик не получил», — добавили в БГА.

Возле павильона у владельца сейчас установлен лоток по продаже выпечки, сигарет и других товаров.