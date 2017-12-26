11:53
0
USD 69.43
EUR 82.46
RUB 1.19
Общество

Кто и зачем огородил памятник архитектуры в Бишкеке

Никто сносить памятник архитектуры — павильон минеральных вод за кинотеатром «Ала-Тоо» — не будет. Об этом ИА «24.kg» сообщила руководитель сектора по топонимике и регистрации памятников Бишкекглавархитектуры Юлия Моисеева.

Читайте по теме
В Бишкеке снесут очередной памятник архитектуры?

По ее словам, здание готовят к реставрации. «Просто владелец поторопился, огородив объект, но не получив все согласованные документы. По закону любые работы по реставрации зданий, являющихся памятниками архитектуры, должны быть согласованы с Минкультуры. Поэтому мы выдали им предписание о демонтаже ограждения, пока не будет на руках разрешительных бумаг», — пояснила Юлия Моисеева.

«По данным Госрегистра, в 2009 году у владельца были последние охранные документы. Их выписывают на 5 лет. В мае мы оставили предписание, но заказчик появился позже. В ноябре им готовили охранные документы с планом мероприятий, составляли акт необходимых работ. Но работу нам не оплатили, поэтому документы заказчик не получил», — добавили в БГА.

Возле павильона у владельца сейчас установлен лоток по продаже выпечки, сигарет и других товаров.

Ссылка:
просмотров: 666
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке снесут очередной памятник архитектуры?
Аманда Трабульси: В часы пик Бишкек очень похож на Нью-Йорк
На недавно открытый надземный переход в Бишкеке требуется почти 4 миллиона сомов
Депутат предлагает переименовать все районы Бишкека. Вы согласны?
Бишкекские парковки. Как делать деньги на ровном месте
Двое пострадавших в ДТП на трассе Бишкек — Ош остаются в тяжелом состоянии
Несмотря на мороз. В Бишкеке зажгли главную елку страны
В Бишкеке вернули платные муниципальные парковки
Больше 10 тысяч собак отстрелили в Бишкеке за 2017 год
Бишкек в тумане. Фоторепортаж
Популярные новости
У&nbsp;сотрудника МЧС отобрали квартиру от&nbsp;президента. Так решил замминистра У сотрудника МЧС отобрали квартиру от президента. Так решил замминистра
Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова
Журналист ОТРК пришел на&nbsp;елку в&nbsp;костюме нациста. Кыргызстанцы в&nbsp;шоке Журналист ОТРК пришел на елку в костюме нациста. Кыргызстанцы в шоке
Дом, которого нет на&nbsp;карте Бишкека Дом, которого нет на карте Бишкека
Бизнес
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;cохрани прежний круг общения с&nbsp;услугой &laquo;Легкий шаг!&raquo; Переходи на О! и cохрани прежний круг общения с услугой «Легкий шаг!»
Школа &laquo;Оксфорд Интернешнл Скул&raquo; вывела страну на&nbsp;мировой уровень! Школа «Оксфорд Интернешнл Скул» вывела страну на мировой уровень!
53-й гриль-бар &laquo;ШашлыкоFF&raquo; открылся в&nbsp;Бишкеке 53-й гриль-бар «ШашлыкоFF» открылся в Бишкеке
MegaChat от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; твой виртуальный номер! MegaChat от MegaCom — твой виртуальный номер!