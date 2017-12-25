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Общество

В Бишкеке снесут очередной памятник архитектуры?

В Бишкеке начали устанавливать ограждения вокруг памятника архитектуры — павильона минеральных вод  за кинотеатром «Ала-Тоо».

В отдельных СМИ появилась информация о том, что здание готовят к сносу.

«Представители городских служб выехали на место. Выясняют все обстоятельства, в том числе кто устанавливает ограждения и зачем», — сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе мэрии.

Отметим, что павильон минеральных вод «Ак-Суу» включен в Государственный список памятников истории и культуры КР республиканского значения. Памятник архитектуры датируется 1949 годом.

В Минкультуры отметили, что также не располагают информацией о возможном сносе памятника.

из Интернета
Фото из Интернета

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