В Бишкеке снесут очередной памятник архитектуры?

В Бишкеке начали устанавливать ограждения вокруг памятника архитектуры — павильона минеральных вод за кинотеатром «Ала-Тоо».

В отдельных СМИ появилась информация о том, что здание готовят к сносу.

«Представители городских служб выехали на место. Выясняют все обстоятельства, в том числе кто устанавливает ограждения и зачем», — сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе мэрии.

Отметим, что павильон минеральных вод «Ак-Суу» включен в Государственный список памятников истории и культуры КР республиканского значения. Памятник архитектуры датируется 1949 годом.

В Минкультуры отметили, что также не располагают информацией о возможном сносе памятника.