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Общество

ГКНБ изучает снимок сотрудника ОТРК в нацистской форме

Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана рассматривает публикацию, на которой запечатлен сотрудник Общественной телерадикорпорации Канат Абазбеков в нацистской форме.  Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

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По их данным, по результатам проверки публикации будет дана юридическая оценка. 

Напомним, в социальной сети Facebook появились фотографии с новогоднего корпоратива ОТРК. На одной из них телеведущий Канат Абазбеков запечатлен в костюме немецкого нациста. Это вызвало у пользователей шквал возмущения. Гендиректор ОТРК Илим Карыпбеков пояснил, что телеведущего попросили сыграть роль фашиста. Сам Канат Абазбеков также объяснил костюм участием в сценке, где ему досталась негативная роль.
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