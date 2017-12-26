ГКНБ изучает снимок сотрудника ОТРК в нацистской форме

Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана рассматривает публикацию, на которой запечатлен сотрудник Общественной телерадикорпорации Канат Абазбеков в нацистской форме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По их данным, по результатам проверки публикации будет дана юридическая оценка.

Напомним, в социальной сети Facebook появились фотографии с новогоднего корпоратива ОТРК. На одной из них телеведущий Канат Абазбеков запечатлен в костюме немецкого нациста. Это вызвало у пользователей шквал возмущения. Гендиректор ОТРК Илим Карыпбеков пояснил, что телеведущего попросили сыграть роль фашиста. Сам Канат Абазбеков также объяснил костюм участием в сценке, где ему досталась негативная роль.