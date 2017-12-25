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Общество

Илим Карыпбеков о нацистской форме: Телеведущего попросили сыграть фашиста

Генеральный директор Общественной телерадиокорпорации (ОТРК) Илим Карыпбеков прокомментировал ИА «24.kg» фото телеведущего в костюме нациста.

По словам главы ОТРК, сотрудника «Ала-Тоо 24» на костюмированном корпоративе попросили сыграть роль фашиста.

На самом деле все сейчас на пустом месте пытаются эту ситуацию раскачать в негативном ключе. Вы сами видите, что это был корпоратив, он был костюмированным. Сотрудники играли разные сцены.

Илим Карыпбеков

«Была также и сцена представителя фашистской Германии, где нашего сотрудника Каната Абазбекова попросили сыграть в маленьком эпизоде самого фашиста. Он играл его в негативном ключе, а не в позитивном», — сказал глава ОТРК.

Это то же самое, что осуждать актеров, которые играют в фильмах фашистов. Я бы попросил с пониманием отнестись к этим фотографиям и быть добрее.

Илим Карыпбеков

Напомним, сегодня в социальной сети Facebook появились фотографии с новогоднего корпоратива ОТРК. На одном из фото телеведущий Канат Абазбеков запечатлен в костюме немецкого нациста. Это вызвало шквал возмущения пользователей.
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