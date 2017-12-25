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Общество

Договор о границе подписан. Переговоры в узком составе завершены

Президенты Кыргызстана и Казахстана только что завершили переговоры в узком составе. Об этом сообщают СМИ РК.

Отметим, сегодня Сооронбай Жээнбеков прибыл в Астану с официальным визитом по приглашению Нурсултана Назарбаева.

По итогам встречи кыргызстанский лидер сообщил, что Казахстан и Кыргызстан должны стремиться к тому, чтобы граница между двумя странами стала просто формальностью. Сооронбай Жээнбеков назвал историческим подписанный в Акорде договор о демаркации казахстанско-кыргызстанской госграницы и соглашение о режиме государственной границы двух стран. «Таким образом, мы завершили юридическое оформление госграницы между двумя нашими странами. Убежден, что это будет способствовать тому, что наши границы будут воротами доверия, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества», — сказал президент КР.

Вместе с тем мы должны стремиться, чтобы между нами граница была лишь формальностью и наши народы могли беспрепятственно ее пересекать, как это было раньше. Ведь мы поистине братские народы.

Сооронбай Жээнбеков

Президент заявил, что пригласил Нурсултана Назарбаева посетить Кыргызстан с официальным визитом. По его словам, в его рамках в планах провести очередное заседание Высшего межгосударственного совета Кыргызстана и Казахстана. «Я пригласил Нурсултана Абишевича принять участие в церемонии открытия  III Всемирных игр кочевников, которые пройдут в сентябре 2018 года на берегу жемчужины Центральной Азии — озера Иссык-Куль. А также приглашаю  казахстанских спортсменов принять участие в Играх», — отметил Жээнбеков.

На встрече в узком кругу Нурсултан Назарбаев заверил, что ни разу не сказал плохого слова в адрес Кыргызстана, и призвал народы двух стран передавать дружеские отношения из поколения в поколение. На переговорах в широком составе глава государства отметил, что между Казахстаном и Кыргызстаном нет проблем, которые невозможно решить.

Ранее сообщалось, что на встрече запланированы переговоры в узком кругу и заседание в расширенном формате. Стороны подпишут документ о режиме казахстанско-кыргызстанской государственной границы и соглашение по демаркации границы.

Напомним, первая встреча Нурсултана Назарбаева с новым главой Кыргызской Республики прошла в Минске на полях саммита ОДКБ в конце ноября. Президенты обсудили перспективы двусторонних отношений, в том числе вопросы по урегулированию ситуации на границе. 
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