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Общество

Юрист НТС: Исковая давность Grexton Capital Ltd. к НТС просрочена на шесть лет

Срок исковой давности Grexton Capital Ltd. к НТС просрочен на шесть лет. Об этом сообщил на пресс-конференции в ИА «24.kg» юрист телеканала Амантур Абдрахманов.

По его словам, согласно законодательству исковая давность по гражданскому процессу составляет три года. Grexton Capital Ltd. обжалует действия 2011-го.

Получается, что в данном случае исковая давность просрочена в два раза. При этом суд удовлетворил иск и принял решение о мерах обеспечительного характера. Мы считаем это грубым нарушением судьи и участников процесса.

Амантур Абдрахманов

«Доводы истца Дзимидович являются таковыми: «В апреле 2010 года в Кыргызстане произошли массовые беспорядки, в результате власть получило так называемое временное правительство. Оно подвергло руководство истца политически мотивированным преследованиям, что стало обстоятельством непреодолимой силы для предъявления истцом требования к ОсОО «Аян» о возврате принадлежащей ему задолженности», — сказал он.

Юрист отметил: из искового заявления следует, что компания Grexton Capital Ltd. не скрывает своего отношения к семье Курманбека Бакиева, считая уголовное дело в отношении него политически мотивированным.

Напомним, вечером 19 декабря в офис телекомпании пришли судебные исполнители в сопровождении милиции и представитель компании Grexton Capital Ltd. Елена Дзимидович.

Эта компания зарегистрирована в офшорной зоне и, по некоторым данным, входит в группу компаний сына свергнутого президента Курманбека Бакиева Максима. 
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