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Общество

Чубак ажи Жалилов отказался комментировать заявление своей жены

Бывший муфтий Кыргызстана Чубак ажи Жалилов отказался комментировать ИА «24.kg» заявление в милицию своей жены Гульнур.

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Однако он пообещал в скором времени созвать пресс-конференцию и ответить на все вопросы, касающиеся его семьи.

«Сейчас не время. Когда время придет, я проведу пресс-конференцию. Пока запаситесь терпением», — заявил Чубак ажи Жалилов.

В эти выходные стало известно, что законная жена экс-муфтия намерена развестись с ним. Она написала заявление в ГУВД Бишкека, где указала, что муж угрожает убить ее и отравить детей. В настоящее время идет проверка по ее заявлению.

По некоторым данным, она обратилась в Кризисный центр «Сезим». Но там, ссылаясь на конфиденциальность, не дают информацию.

Напомним, 2 и 4 декабря Чубака ажи Жалилова допросили в милиции относительно его заявления о втором браке. Ранее в социальной сети появилось видео, где бывший муфтий, отвечая в прямом эфире на вопрос зрителя, признался, что женился во второй раз. Заявление вызвало широкий общественный резонанс.
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