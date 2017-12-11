Уголовного дела нет. Заявление первой супруги Чубака ажи Жалилова проверяется

Уголовное дело по заявлению супруги экс-муфтия Чубака ажи Жалилова Гулнур не возбуждено. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Бишкека.

По их данным, идет проверка. Установлено, что женщина действительно обращалась в кризисный центр «Сезим» за помощью, но где она находится сейчас с детьми, не уточняется. В ГУВД не поясняют, проводилась ли беседа с фигурантом заявления — Чубаком ажи Жалиловым. Отметим, женщина в своем заявлении указала, что ее муж Чубак ажи Жалилов угрожает убить ее и отравить детей.

Напомним, 2 и 4 декабря Чубака ажи Жалилова допросили в милиции относительно его заявления о втором браке. Ранее в социальной сети появилось видео, где бывший муфтий, отвечая в прямом эфире на вопрос зрителя, признался, что женился во второй раз. Признание в многоженстве вызвало широкий общественный резонанс в Кыргызстане.