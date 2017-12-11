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Общество

Уголовного дела нет. Заявление первой супруги Чубака ажи Жалилова проверяется

Уголовное дело по заявлению супруги экс-муфтия Чубака ажи Жалилова Гулнур не возбуждено. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Бишкека.

По их данным, идет проверка. Установлено, что женщина действительно обращалась в кризисный центр «Сезим» за помощью, но где она находится сейчас с детьми, не уточняется. В ГУВД не поясняют, проводилась ли беседа с фигурантом заявления  — Чубаком ажи Жалиловым.  Отметим, женщина в своем заявлении указала, что ее муж Чубак ажи Жалилов угрожает убить ее и отравить детей. 

Напомним, 2 и 4 декабря Чубака ажи Жалилова допросили в милиции относительно его заявления о втором браке. Ранее в социальной сети появилось видео, где бывший муфтий, отвечая в прямом эфире на вопрос зрителя, признался, что женился во второй раз. Признание в многоженстве вызвало широкий общественный резонанс в Кыргызстане.
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