Чубак ажи Жалилов попросил своих сторонников не выходить на митинг

Экс-муфтий Чубак ажи Жалилов попросил своих сторонников не поддаваться провокациям и не выходить на митинг. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он заявил, что не имеет отношения к призывам выйти на митинг в его поддержку в Бишкеке завтра, 6 декабря.

«Неизвестные люди в социальных сетях распространяют информацию, не соответствующую действительности. Никакого митинга завтра не будет. Также в этих сообщениях говорится, что якобы меня держали в ГУВД 15 часов и не давали даже воды. Это ложь. Во время допроса ни меня, ни мою семью никто не оскорблял. Просто мы уточнили, что своими действиями я не нарушил 153-ю статью Уголовного кодекса», — пишет Чубак ажи Жалилов.

Экс-муфтий заявляет, что по закону у него нет второго брака. «По закону второй брак называют одним термином, который мне неудобно произносить», — говорит муфтий.

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Напомним, 2 и 4 декабря Чубака ажи Жалилова допросили в ГУВД Бишкека по его заявлению о втором браке.

На прошлой неделе в социальной сети было размещено видео, где бывший муфтий, отвечая в прямом эфире на вопрос зрителя, признался, что женился во второй раз. Признание в многоженстве вызвало широкий общественный резонанс.