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Общество

Бывший муфтий признался в совершении уголовного преступления. Взял вторую жену

Чубак ажи Жалилов публично признался в совершении уголовного преступления. Об этом написал на своей страничке в Facebook Данияр Айтман.
 
В социальной сети размещено видео, где бывший муфтий, отвечая на вопрос зрителя во время прямого эфира, признался, что женился второй раз.
 
«Я не развелся с первой женой. Она сейчас чуть обижена, но у нее есть право обижаться. Я женился на 30-летней вдове с ребенком, которая жила в Турции. Я это ни от кого не скрываю. В соответствии с традициями я с родителями и родственниками просил руки второй жены и совершил все обряды. Я остальным женщинам советую: разрешите вашим мужьям взять вторую жену. Наши женщины уезжают в Россию, Турцию, Китай, где подвергаются разному унижению. Лучше пусть мужчины, у которых есть возможность кормить еще одну семью, женятся и обеспечивают их», — сказал Чубак ажи Жалилов.
По мнению блогера Данияра Айтмана, бывший муфтий убивает светское государство. «Потому что это его вызов Конституции, вызов светскому государству, вызов всему гражданскому обществу! Своим заявлением Жалилов хочет показать, что плевать он хотел на светские законы и права женщин, на Уголовный кодекс и Конституцию. Жалилов хочет показать, что в Кыргызстане на первом месте не Конституция, а Коран» — написал Данияр Айтман.

Отметим, в Уголовном кодексе КР есть статья 153 о двоеженстве и многоженстве. В ней говорится, что двоеженство или многоженство, то есть сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства, наказывается лишением свободы на срок до двух лет.
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