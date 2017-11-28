Вторая жена. Мужчины и женщины Чубака ажи Жалилова не поняли

В Интернете появилось видео, где бывший муфтий Чубак ажи Жалилов, отвечая на вопрос зрителя во время прямого эфира, признался, что женился второй раз. Глава ПЦ «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова обратилась в Бишкекскую прокуратуру, требуя наказать двоеженца. Сам «виновник торжества» отказался комментировать брак и пригрозил ИА «24.kg» судом.

А что думают об этом поступке другие мужчины и женщины? ИА «24.kg» обратилось за комментариями к респондентам.

Исхак Масалиев, депутат Жогорку Кенеша, фракция «Онугуу-Прогресс»:

— Я это расцениваю как попытку радикализировать общество, отбросить его назад. Тем более Жалилов призывает последовать его примеру и указывает на суры Корана. В Священной Книге действительно прописано, что мусульманин может иметь несколько жен, но только при определенных условиях, и первое из них — физиологический признак. К примеру, женщина не может родить ребенка, тогда мужчина с ее позволения берет вторую жену, здоровую и молодую. Это не должна быть прихоть, поймите, это должна быть необходимость. Но я не думаю, что Чубак ажи нуждался во второй спутнице жизни при наличии первой. Он достаточно молодой мужчина.

Зачем нужна эта провокация? Или это своего рода PR-ход. Тоже не исключаю. Чубак ажи давно не просто религиозный деятель, он политик и действует, как хороший шоумен.

Заявил о своей женитьбе и ждет реакции, запускает маховик полемики. Но это может быть и не так, и он действительно, нарушая светские и религиозные законы, женился. В этом случае это очень серьезный и тревожный звонок.

Жылдызкан Джолдошова, депутат Жогорку Кенеша V созыва:

— Я не думаю, что уместно обсуждать личную жизнь человека. Да. Он признался публично, что взял вторую жену, но если привлекать его к уголовной ответственности за это, тогда нужно, по справедливости, наказать добрую половину наших чиновников и народных избранников — бывших и нынешних. У многих имеются токол (вторая супруга. — Прим.), только они об этом не заявляют вслух.

— Так вы за многоженство?

— Я не сказала, что за многоженство, я лишь говорю, что не следует никого осуждать и обсуждать. Никто не знает, что нас ждет в будущем. А люди, которые начинают критиковать, обличать, извините, но, может, они сами гуляют или имеют по две-три жены.

Аида Касымалиева, депутат Жогорку Кенеша, фракция СДПК:

— У нас светское государство, мы живем, основываясь на Конституции, поэтому многоженство недопустимо. Я вот только что прочитала заявление Жамал Фронтбек кызы (руководителя ОФ «Мутакалим». —) и с ней полностью согласна. Она говорит: «В случае с Чубак ажи Жалиловым закон должен показать свою силу».

Да, мы должны реагировать. Я думаю, Жогорку Кенеш тоже должен дать свою оценку.

Чубак ажи Жалилов не просто так публично признал свой второй брак. Зная, что у него много последователей и учеников, он делает это демонстративно, с целью создать вокруг вопроса какое-то общественное мнение. Если все это оставить без наказания, это будет негласное признание многоженства. А доводы бывшего муфтия очень смешные. Женщины сейчас сами могут себя прокормить.

Канат Хасанов, адвокат лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева:

— А за что, собственно, наказывать Чубака ажи Жалилова? Состава преступления нет. Да, он признался, что имеет вторую жену. И что? Он с ней официально расписан, не разведясь с первой? Нет. Он подделал свидетельство о браке? Тоже нет. Их сочетали узами Гименея в мечети, совершив обряд нике. То есть их брак, выражаясь патетически, заключен на небесах. Вы поймите, он человек религии, живет по законом ислама, а не по светским. Ислам позволяет иметь несколько жен.

— Но многоженство — уголовно наказуемое деяние...

— Да. Но эта статья не работает. Чтобы привлечь к ответственности, нужен состав, субъект, объект преступления. Таковых нет. Завтра он заявит, что пошутил и это не его жена, а подруга, к примеру, и что вы сделаете? Ничего.

Отметим, в Уголовном кодексе есть статья 153 о двоеженстве и многоженстве. В ней говорится, что двоеженство или многоженство, то есть сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства, наказывается лишением свободы на срок до двух лет.

Абдувахап Нурбаев, депутат Жогорку Кенеша:

— Я, конечно, против многоженства. Мы должны уважать законы нашей страны. Как объясняет Чубак ажи Жалилов, так он призывает решить некоторые проблемы общества. Да, у нас есть женщины, которые нуждаются в помощи. Но, думаю, мы должны обсудить и найти другое решение.

— Чубак ажи Жалилов нарушил закон и надо ли его наказать?

— Думаю, это надо рассмотреть, уточнить.