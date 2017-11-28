Вторая жена. Мужчины и женщины Чубака ажи Жалилова не поняли

В Интернете появилось видео, где бывший муфтий Чубак ажи Жалилов, отвечая на вопрос зрителя во время прямого эфира, признался, что женился второй раз. Глава ПЦ «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова обратилась в Бишкекскую прокуратуру, требуя наказать двоеженца. Сам «виновник торжества» отказался комментировать брак и пригрозил ИА «24.kg» судом.
А что думают об этом поступке другие мужчины и женщины? ИА «24.kg» обратилось за комментариями к респондентам.
Исхак Масалиев, депутат Жогорку Кенеша, фракция «Онугуу-Прогресс»:
Зачем нужна эта провокация? Или это своего рода PR-ход. Тоже не исключаю. Чубак ажи давно не просто религиозный деятель, он политик и действует, как хороший шоумен.
Заявил о своей женитьбе и ждет реакции, запускает маховик полемики. Но это может быть и не так, и он действительно, нарушая светские и религиозные законы, женился. В этом случае это очень серьезный и тревожный звонок.
Жылдызкан Джолдошова, депутат Жогорку Кенеша V созыва:
— Так вы за многоженство?
— Я не сказала, что за многоженство, я лишь говорю, что не следует никого осуждать и обсуждать. Никто не знает, что нас ждет в будущем. А люди, которые начинают критиковать, обличать, извините, но, может, они сами гуляют или имеют по две-три жены.
Аида Касымалиева, депутат Жогорку Кенеша, фракция СДПК:
Да, мы должны реагировать. Я думаю, Жогорку Кенеш тоже должен дать свою оценку.
Чубак ажи Жалилов не просто так публично признал свой второй брак. Зная, что у него много последователей и учеников, он делает это демонстративно, с целью создать вокруг вопроса какое-то общественное мнение. Если все это оставить без наказания, это будет негласное признание многоженства. А доводы бывшего муфтия очень смешные. Женщины сейчас сами могут себя прокормить.
Канат Хасанов, адвокат лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева:
— Но многоженство — уголовно наказуемое деяние...
— Да. Но эта статья не работает. Чтобы привлечь к ответственности, нужен состав, субъект, объект преступления. Таковых нет. Завтра он заявит, что пошутил и это не его жена, а подруга, к примеру, и что вы сделаете? Ничего.
- Отметим, в Уголовном кодексе есть статья 153 о двоеженстве и многоженстве. В ней говорится, что двоеженство или многоженство, то есть сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства, наказывается лишением свободы на срок до двух лет.
Абдувахап Нурбаев, депутат Жогорку Кенеша:
— Чубак ажи Жалилов нарушил закон и надо ли его наказать?
— Думаю, это надо рассмотреть, уточнить.