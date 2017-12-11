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Общество

Президент одобрил списание долга Кыргызстана перед Россией

Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации протокола к Соглашению об урегулировании задолженности Кыргызстана перед Россией по ранее предоставленным кредитам. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, целью ратифицированного протокола является урегулирование задолженности КР перед РФ по ранее предоставленным кредитам.

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 2 ноября 2017 года.

Соглашением от 20 сентября 2012 года был урегулирован (путем списания) долг КР перед РФ на общую сумму $488,9 миллиона. 22 мая 2013 года Российская Федерация осуществила фактическое списание долга в размере $188,9 миллиона. Оставшаяся сумма списываемой задолженности — $300 миллионов  — подлежала списанию в течение 10 лет.

По состоянию на 30 апреля 2017 года остаток задолженности КР перед Россией составляет $240 миллионов.

Как сообщается, реализация протокола позволит досрочно аннулировать имеющуюся в настоящее время задолженность перед Россией.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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