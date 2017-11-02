Депутаты одобрили списание долга Кыргызстана России

Жогорку Кенеш сегодня в третьем чтении одобрил законопроект о списании долга Кыргызстана России. Решение принято сегодня на заседании.

За законопроект проголосовали все 94 депутата, которые участвуют в голосовании.

Напомним, что 20 июня 2017 года во время государственного визита президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Россию подписан протокол к соглашению об урегулировании задолженности КР перед Россией от 2012 года в $240 миллионов. Одобрение протокола сократит уровень государственного внешнего долга к ВВП на 3,8 процента.

Долг перед Россией с обретения независимости и до 2012 года составлял $488,9 миллиона. В 2013 году списано $188,9 миллиона. А долг в $300 миллионов был рассрочен. За 2016–2017 годы списано $60 миллионов. У нас оставалось $240 миллионов.

Законопроект отправлен на подпись президенту.