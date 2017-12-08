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Общество

МИД Кыргызстана обеспокоен ситуацией в Иерусалиме

МИД Кыргызстана обеспокоен ситуацией в Иерусалиме. Пресс-служба внешнеполитического ведомства распространила сообщение.

Кыргызская Республика выражает обеспокоенность в связи с развитием ситуации вокруг исторического и правового статуса Иерусалима, что может оказать негативное влияние на урегулирование палестино-израильского конфликта, а также привести к эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

МИД КР
МИД КР надеется, что совместные усилия мирового сообщества и в дальнейшем будут способствовать мирному урегулированию конфликта на основе принципов и норм международного права, а также соответствующих резолюций Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе американского посольства из Тель-Авива. Заявление вызвало массовые протесты среди палестинцев.
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