МИД Кыргызстана обеспокоен ситуацией в Иерусалиме. Пресс-служба внешнеполитического ведомства распространила сообщение.

Кыргызская Республика выражает обеспокоенность в связи с развитием ситуации вокруг исторического и правового статуса Иерусалима, что может оказать негативное влияние на урегулирование палестино-израильского конфликта, а также привести к эскалации напряженности на Ближнем Востоке. МИД КР

МИД КР надеется, что совместные усилия мирового сообщества и в дальнейшем будут способствовать мирному урегулированию конфликта на основе принципов и норм международного права, а также соответствующих резолюций Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе американского посольства из Тель-Авива. Заявление вызвало массовые протесты среди палестинцев.