09:30
-4
USD 69.75
EUR 82.81
RUB 1.18
Общество

Против сбежавших из ИВС Сокулукского РОВД возбудили еще одно уголовное дело

В отношении четырех сбежавших из ИВС Сокулукского районного отдела внутренних дел возбудили еще одно уголовное дело — по статье «Побег» УК КР.

Все четверо подследственнных задержаны и отправлены в СИЗО-1 Бишкека. На допросе они заявили, что не собирались сбегать и нарушать режим, и не смогли объяснить, кто им открыл камеру и выпустил. В тот день в РОВД дежурили девять милиционеров.

28 ноября пойманы обвиняемый в убийстве Рамиль Базаркулов и Бакыт Дилдешев, которому инкриминируют разбой. 29 ноября сотрудники милиции задержали в Бишкеке третьего сбежавшего — Багтията Ачылдурдиева, а 1 декабря задержан четвертый беглец — Кайрат Джанботоев, обвиняемый в убийстве.

Они сбежали из ИВС 27 ноября. По предварительным данным, кто-то на 13 минут отключил электричество и открыл камеру, выпустив подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений.

По результатам служебного расследования уволены сотрудники Сокулукского РОВД, начальники получили выговор.
Ссылка:
просмотров: 143
Версия для печати
Материалы по теме
Побег из ИВС. Четвертый беглец тоже раскаивается и просит строго не наказывать
Нурдин Сулайманов сомневается в том, что в ИВС есть медработники
Глава центра по предупреждению пыток — обзор посещений ИВС
Побег из ИВС. Задержан еще один беглец
Последствия побега из ИВС. В Сокулукском РОВД новый начальник
Побег из ИВС. Уволены сотрудники милиции, начальникам объявлены выговоры
Побег из ИВС. Прокуратура допрашивает милиционеров, дежуривших в день ЧП
Начальник ГУВД Бишкека рассказал подробности задержания двух беглецов из ИВС
Побег из ИВС. Задержаны Рамиль Базаркулов и Бакыт Дилдешев
Кто выпустил подследственных из ИВС? Прокуратура опрашивает милиционеров
Популярные новости
В&nbsp;КВН рассказали о&nbsp;причинах увольнения Маслякова В КВН рассказали о причинах увольнения Маслякова
Мы&nbsp;потеряли друга. Ушел из&nbsp;жизни дизайнер ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Сергей Пашенков Мы потеряли друга. Ушел из жизни дизайнер ИА «24.kg» Сергей Пашенков
Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье
За&nbsp;что монголка Элбегзаяа Батжаргал любит кыргызских милиционеров и&nbsp;гаишников За что монголка Элбегзаяа Батжаргал любит кыргызских милиционеров и гаишников
Бизнес
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!
С&nbsp;днем рождения, БТА Банк! Нам&nbsp;&mdash; 21! С днем рождения, БТА Банк! Нам — 21!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион на&nbsp;продажу нового пассажирского лифта ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион на продажу нового пассажирского лифта
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр