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Общество

Афиша на неделю: 4-8 декабря

2-5 декабря. Благотворительная выставка «В мире красок»

В программе показ фильма об организации «Рука в руке» и мультфильмов, выставка картин детей с аутизмом, театральная постановка «Обратная сторона», мастер—класс по скрапбукингу и рисованию. Вы сможете купить любую картину.

«Асанбай-центр».

1-8 декабря. Выставка «Палитра»

Выставка объединила живописные произведения двух художников — Гульнары Аскаровой и Бакыта Карашева, которые образуют творческий дуэт и семейный союз. Более 30 авторских полотен представляют основной круг творческих поисков двух художников, идущих вместе по жизни.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова, 10.00-19.00.

2-5 декабря. Мусульманская фото-арт-выставка MUSA

В экспозиции представлены работы местных авторов, фотографов и дизайнеров, таких как Султан Досалиев, Влад Ушаков, Дастан Мираж, Эльмира Исраилова и другие. Открытие пройдет в Национальной библиотеке имени А.Осмонова в 10.00.

Подземный переход на пересечении проспектов Манаса и Чуй.

4-7 декабря. Практика йогатерапии

Йогатерапия — вид альтернативной медицины, лечение заболеваний с помощью практики йоги. В качестве инструментов могут выступать как асаны и пранаямы, так и различные варианты медитативных техник — концентрация на телесных, аудиальных и визуальных объектах. Справки по телефонам 0776601513, 0556601513.

НЦДЮ «Сейтек» (4-7 декабря), 11.00, музыкальное училище имени Куренкеева (4, 6 декабря), 18.00.

5 декабря. Консультации по грудному вскармливанию

Будущие и кормящие мамы, если хотите получить индивидуальную консультацию по вопросам грудного вскармливания, выбирайте время и записывайтесь по номеру 0551 703555.

Кафе «Счастье», 12.00, 13.00, 14.00

5 декабря. Управленческие поединки

Многие не знают, как выйти из той или иной ситуации. А эти поединки помогут вам правильно вести переговоры и верно поступить в той или иной ситуации.

Компания Feel Good, 18.00.

5 декабря. Международный день волонтера

Вас ждет информативная ярмарка, мини-концерт, мастер-классы. На мероприятии назовут имя того, кто стал волонтером года.

«Асанбай-центр», 13.00-17.00.

5 декабря. Литературный моноспектакль «Есть музыка над нами»

Моноспектакль актрисы Ирины Сурковой — это попытка обращения к стиху как к музыке, это субъективный взгляд исполнителя, способ отражения творчества поэта, его интуитивности и семантических наложений. Творчество Осипа Мандельштама более всего приближается к законам симфонического жанра.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

6 декабря. Увлекательная игра «Мафия»

Когда вы сядете за стол вместе с другими игроками, все, что было для вас привычным, начнет изменяться. Вы попадете в мир, который является уменьшенной копией обычного.

Dodo Pizza, 19.00.

6 декабря. Откровенный диалог «Я стою у ресторана: замуж — поздно, сдохнуть — рано»

Это история двух женщин, которые всю жизнь прожили, не задумываясь о том, кто они. Их многое объединяет, они обе любили его. Страдали, прощали, ненавидели, плакали и смеялись. Но наступил в жизни момент, когда замуж поздно, а умирать, как говорится, вроде еще рано. Кто в этом виноват? Неужели только он?

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

7 декабря. Кинопремьеры

«За пропастью во ржи» (драма). История о том, как родился Холден Колфилд, герой культового для многих поколений романа «Над пропастью во ржи», и как его автор — Джером Сэлинджер — стал величайшим писателем Америки, выбравшим удивительную судьбу. 

«Цепной пес» (криминал). Даже у самого верного дела возможны разные варианты завершения. Матерые преступники, пытаясь по наводке обчистить полицейский склад, оказываются в ловушке с разъяренным сторожевым псом по кличке ДеНиро. Счастливый финал кажется все более призрачным.

«Счастливого дня смерти» (триллер, ужасы). Каждый в универе мечтал попасть на ее день рождения, но праздник был безнадежно испорчен незнакомцем в маске, убившим виновницу торжества. Однако судьба преподнесла имениннице леденящий душу подарок — бесконечный запас жизней. И теперь у девушки появился шанс вычислить своего убийцу, ведь этот день будет повторяться снова и снова.

«Очень плохие мамочки-2» (комедия). Мы уже взрослые и сами принимаем решения? Как бы не так! Родители до сих пор не упускают возможности одарить нас «ценными» советами. Новый год, как всегда, подкрался незаметно: надо успеть всем купить подарки, нарядить елку, запастись едой, а еще попробовать хоть немного отдохнуть.

7 декабря. Комедия «Брак на грани»

Вспоминая и проигрывая на публике свою многолетнюю семейную жизнь, герои невольно задаются вечными вопросами жизни, пытаясь вернуть давно утраченный смысл таким понятиям, как счастье, любовь, семья. Комический эффект от всего происходящего усилен в спектакле приемом «театр в театре», а зрители становятся непосредственными свидетелями на процессе по «делу о супружеской неверности».

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

7 декабря. Концерт студенческого симфонического оркестра

В программе «Концерт для фортепиано с оркестром» Эдварда Грига, «Ночь на Лысой горе» Модеста Мусоргского, сюиты из музыки к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт».

Кыргызская национальная консерватория имени К. Молдобасанова, 18.30.

7 декабря. Case Battle

Case Battle — это мини-сессии по решению бизнес-кейсов из самых разных отраслей. В мероприятии приветствуется участие как студентов, так и профессиональных менеджеров, программистов, дизайнеров, копирайтеров, специалистов по маркетингу и других экспертов. Регистрация по ссылке.

Ololohaus, 18.30.

8-10 декабря. Fashion WEEK Kyrgyzstan 2017

В программе национальный конкурс дизайнеров одежды и аксессуаров, показы известных модных брендов, представленных в Кыргызстане, и презентация новых коллекций лучших дизайнеров Кыргызстана, специальный конкурс Fashion Aids Line.

ГУМ «Чынар», 18.00-20.30.

8 декабря. Интеллектуальная игра «Бренды и лого»

Интеллектуальная игра QuiZone будет посвящена брендам и логотипам. В битве за звание самых эрудированных сойдутся сильнейшие команды Бишкека. Телефоны для справок: 0559143455, 0705143455.

ТЦ «Азия Мол», 18.00.

8 декабря. Комедия «Дураки»

Удивительный мир нарисовал американский драматург Нил Саймон. В нем вымысел сливается с реальностью, оживают образы из жизни. Спектакль «Дураки» — пластическая метафора по одноименной пьесе — то ли неправдоподобная история, то ли философская притча. Легкая, светлая, иногда ироничная и смешная до слез история. Однако она ставит перед нами важнейший вопрос...

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

8 декабря. Балет «Щелкунчик»

В работе над новогодним балетом приняло участие более 60 артистов. Над костюмами и декорациями работали талантливые кыргызские дизайнеры и архитекторы. Кроме того, для создания светового шоу в трехмерном измерении был приглашен известный лондонский графический дизайнер.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 18.30.
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