Эстетика цвета: в Бишкеке проходит выставка «Палитра»

Выставка «Палитра» объединила двух художников, близких по духу, которые образуют не только творческий дуэт, но и семейный союз. Гульнар Аскарова и Бакыт Карашев — живописцы, чьи произведения созданы в индивидуальной, отличной друг от друга манере, но созвучны тематически и идейно.

Бакыт Карашев родился в Кыргызстане. Закончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Репина, работал в творческой мастерской народного скульптора КР Тургунбая Садыкова, неоднократно участвовал в международных симпозиумах. Его скульптуры выставлены в парках Бишкека, Баткена и Оша. Живопись в таком объеме он выставляет впервые.

«Бакыт Карашев смотрит на все взглядом художника. Он первоначально хотел поступить на факультет живописи. Он чувствует композицию, старается уловить тонкую грань между темой и эстетикой, между цветом и светом. Муж — очень утонченный человек, и картины у него утонченные. Бакыт еще в поиске, он раскроется еще больше. Приходите на следующую выставку, увидите сами», — рассказала Гульнар Аскарова.

Гульнар Аскарова родилась в Восточном Казахстане. Окончила Алматинское художественное училище, посещала уроки живописи в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Репина.

Произведения Гульнар Аскаровой сюжетно и тематически созвучны произведениям супруга, но решаются в иной, более женственной манере. Она воспринимает окружающий мир в ярких красках.

«Я люблю яркие цвета. Пишу очень экспрессивно, быстро. Я человек очень энергичный, такие же у меня и картины. Несомненно, характер влияет на работу, — призналась Гульнар Аскарова. — Бывает, пишешь-пишешь, и вдруг из пятен появляется образ, который там не планировался. Оставляешь тогда первоначальную идею и переходишь на эту подсказку. И, знаете, всегда удачно. В голове всегда видишь законченную работу. Мое дело найти, как ее интереснее сделать».

Каждый художник, когда пишет картину, создает энергетическое поле, которое, хочет он или нет, действует. Иногда даже становится страшно. Поэтому я не люблю негатив». Гульнар Аскарова

Выставка продлится до 9 декабря в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова.