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Общество

В Бишкеке открылась выставка: дети-аутисты нарисовали то, о чем не могут сказать

В Бишкеке открылась благотворительная выставка картин детей с аутизмом «Рука в руке», приуроченная к Международному дню инвалидов.

Часть детей-аутистов не разговаривает вовсе, другие сильно отстают от своих сверстников в речевом развитии. И для таких людей творчество — один из способов общения, рисунками они выражают то, что не могут сказать.

Организаторы — общественное объединение родителей детей с аутизмом «Рука в руке» — решили показать авторов, выставив фотографии Данияра, Урмата, Умара, Максима при создании своих шедевров. Они не любят отвлекаться и полностью погружаются в процесс.

Еще одна цель мероприятия — это сбор средств на ремонт помещения для подростков с аутизмом. Вы сможете приобрести картины. Стоимость от 700 до 1,5 тысячи сомов.

Выставка продлится до 5 декабря в «Асанбай-центре».
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