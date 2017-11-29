14:38
+4
USD 69.70
EUR 82.97
RUB 1.19
Общество

Инцидент со спецмашиной. В милиции признали, что задержали не того человека

В Управлении патрульной милиции Бишкека признались, что задержали не того человека, который накануне на спецмашине, грубо нарушив ПДД, выехал на встречную полосу. 

Читайте по теме
Водитель на спецмашине грубо нарушил ПДД в Бишкеке и послал сына экс-президента
Как сообщалось ранее, ночью автовладельца задержали сотрудники УПМ столицы. Но, как выяснилось, это был вовсе не нарушитель и даже не хозяин джипа.

В ведомстве ИА «24.kg» рассказали, что машина зарегистрирована на Эльдияра Садабаева. А Абай Асанбеков, которого задержали сотрудники патрульной милиции, никакого отношения к инциденту на дороге не имеет.

Нарушителем является Урмат Токтоназаров. Именно он находился за рулем машины и показал сыну экс-президента страны неприличный жест.

Сейчас ищут и владельца госномера, и Урмата Токтоназарова. Машина помещена на штрафстоянку.

Ранее в УПМ сообщали: Абай Асанбеков рассказал, что нашел госномер 0003 ВВ в районе аэропорта «Манас». Каким образом машина оказалась у Урмата Токтоназарова, сотрудники патрульной милиции выясняют.  
Ссылка:
просмотров: 1932
Версия для печати
Материалы по теме
Инцидент со спецмашиной. В соцсети утверждают, что задержан не хулиган
Проводить ежемесячные рейды по маршруткам будут в Бишкеке
Поможет? В мечетях Кыргызстана начали читать проповеди о дорожной безопасности
В Бишкеке 24 ноября из-за инаугурации ограничат движение автотранспорта
ДТП с пьяным помощником прокурора. Родственники погибшей возмущены беззаконием
Джипом, попавшим в ДТП на правительственной трассе, управлял сотрудник ГКНБ
Неделя-24. Что вы могли пропустить
Борьба с ДТП. Водителей бишкекских маршруток обяжут повторно сдавать экзамены
Кто наведет порядок на дорогах? МВД не в силах...
В городе Караколе прошел агитпробег «За движение без ДТП»
Популярные новости
В&nbsp;Астане проходит акция за&nbsp;дружбу народов Кыргызстана и&nbsp;Казахстана В Астане проходит акция за дружбу народов Кыргызстана и Казахстана
Все госслужащие Кыргызстана с&nbsp;2019 года должны будут знать кыргызский язык Все госслужащие Кыргызстана с 2019 года должны будут знать кыргызский язык
Остался без работы. Уволен замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов Остался без работы. Уволен замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов
Сколько сидеть на&nbsp;нарах Омурбеку Текебаеву? Считают специалисты Сколько сидеть на нарах Омурбеку Текебаеву? Считают специалисты
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр
&laquo;День&nbsp;&mdash; Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: выгодный и&nbsp;быстрый Интернет! «День — Ночь» от MegaCom: выгодный и быстрый Интернет!
&laquo;Посоветуйте недорогой смартфон&raquo;. Ответ O!Store «Посоветуйте недорогой смартфон». Ответ O!Store
Кыргызтелеком и&nbsp;Узбектелеком обсудили перспективы сотрудничества Кыргызтелеком и Узбектелеком обсудили перспективы сотрудничества