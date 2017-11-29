Инцидент со спецмашиной. В милиции признали, что задержали не того человека

В Управлении патрульной милиции Бишкека признались, что задержали не того человека, который накануне на спецмашине, грубо нарушив ПДД, выехал на встречную полосу.

Читайте по теме Водитель на спецмашине грубо нарушил ПДД в Бишкеке и послал сына экс-президента

Как сообщалось ранее, ночью автовладельца задержали сотрудники УПМ столицы. Но, как выяснилось , это был вовсе не нарушитель и даже не хозяин джипа.

В ведомстве ИА «24.kg» рассказали, что машина зарегистрирована на Эльдияра Садабаева. А Абай Асанбеков, которого задержали сотрудники патрульной милиции, никакого отношения к инциденту на дороге не имеет.

Нарушителем является Урмат Токтоназаров. Именно он находился за рулем машины и показал сыну экс-президента страны неприличный жест.

Сейчас ищут и владельца госномера, и Урмата Токтоназарова. Машина помещена на штрафстоянку.

Ранее в УПМ сообщали: Абай Асанбеков рассказал, что нашел госномер 0003 ВВ в районе аэропорта «Манас». Каким образом машина оказалась у Урмата Токтоназарова, сотрудники патрульной милиции выясняют.