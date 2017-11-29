Инцидент со спецмашиной. В милиции признали, что задержали не того человека

В Управлении патрульной милиции Бишкека признались, что задержали не того человека, который накануне на спецмашине, грубо нарушив ПДД, выехал на встречную полосу.
задержали сотрудники УПМ столицы. Но, как выяснилось, это был вовсе не нарушитель и даже не хозяин джипа.
В ведомстве ИА «24.kg» рассказали, что машина зарегистрирована на Эльдияра Садабаева. А Абай Асанбеков, которого задержали сотрудники патрульной милиции, никакого отношения к инциденту на дороге не имеет.
Нарушителем является Урмат Токтоназаров. Именно он находился за рулем машины и показал сыну экс-президента страны неприличный жест.
Сейчас ищут и владельца госномера, и Урмата Токтоназарова. Машина помещена на штрафстоянку.
Ранее в УПМ сообщали: Абай Асанбеков рассказал, что нашел госномер 0003 ВВ в районе аэропорта «Манас». Каким образом машина оказалась у Урмата Токтоназарова, сотрудники патрульной милиции выясняют.