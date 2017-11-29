Инцидент со спецмашиной. В соцсети утверждают, что задержан не хулиган

Накануне в Бишкеке произошел дорожный инцидент. Водитель на спецмашине, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу. Другим участникам движения он показал неприличный жест. Видеозапись об этом выложил в Facebook сын президента переходного периода Розы Отунбаевой Атай Садыбакасов.

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Ночью автовладельца задержали сотрудники УПМ столицы. Как сообщили ИА «24.kg» в ведомстве, 22-летний задержанный утверждает, что номер 0003ВВ он нашел в районе аэропорта «Манас» и решил просто пошутить.

Сейчас выясняют, кому принадлежал госномер. В УПМ добавили, что машина зарегистрирована на шутника-водителя.

Однако эту информацию опроверг помощник депутата парламента Зарылбека Рысалиева Улан Джумаков. На своей странице в Facebook он выложил фото предполагаемого нарушителя и кадры с задержанием водителя, который якобы на спецмашине нарушил ПДД и нахамил Атаю Садыбакасову.

Улан Джумаков утверждает, что это два разных человека. Он считает, что МВД должно провести по факту служебное расследование.

По данным Улана Джумакова, мужчина, показавший средний палец, работает водителем президента Всемирной федерации национальной борьбы.

В столичном УПМ ИА «24.kg» уточнили: сейчас выясняют, кто был за рулем автомашины, нарушил ПДД и вел себя по-хамски. По данным патрульной милиции, уже установлено, что задержанный является владельцем машины.