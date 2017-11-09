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Общество

Глава Минздрава не возражает против увольнения статс-секретаря

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев не возражает против увольнения статс-секретаря Жазгуль Кийизбаевой. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

Напомним, Совет по государственной гражданской и муниципальной службе рекомендовал премьер-министру КР освободить от должности статс-секретаря Минздрава Жазгуль Кийизбаеву. Сапар Исаков дал поручение министру решить вопрос в рамках закона и дать представление на увольнение в трехдневный срок.

«Решение совета я получил и без возражения в тот же день отправил в правительство. Вопрос на рассмотрении кабмина», — сказал Талантбек  Батыралиев.

Как сообщили в Минздраве, со вчерашнего дня Жазгуль Кийизбаева ушла на больничный.

Напомним, в августе 2017-го в аппарате президента и премьер-министра пожаловались на нарушения в процессе назначения статс-секретаря Минздрава Жазгуль Кийизбаевой. Позже в министерстве отреагировали на претензии.

Сообщалось, что у Кийизбаевой нет необходимого стажа работы на государственной или муниципальной службе. Ее стаж — всего 2 года 11 месяцев 22 дня, опыта руководящей работы в иных сферах деятельности не было. Хотя по закону минимальный стаж должен быть не менее пяти лет. Кроме того, в тестировании она набрала не высшие баллы.
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