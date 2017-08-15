В Минздраве отреагировали на замечания в адрес статс-секретаря ведомства

В Минздраве отреагировали на претензии рабочей группы по кадровой политике Координационного совета общественных советов госорганов (КС ОСГО) по назначению статс-секретаря ведомства Жазгуль Кийизбаевой.

Отмечается, что решение рекомендовать на должность статс-секретаря Министерства здравоохранения кандидатуру Кийизбаевой было принято Советом по государственной службе (большинством голосов). Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев выразил свое согласие на ее назначение.

Что касается стажа на момент окончания срока приема документов, сообщается: общий стаж на госслужбе — 9 лет 6 месяцев 14 дней; стаж на главной административной государственной должности составлял 2 года 11 месяцев 22 дня. «Стаж работы свыше 11 месяцев 15 дней приравнивается к полному календарному году. Стаж на руководящей должности был 8 лет 1 месяц 16 дней», — сообщили в Минздраве.

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В ведомстве также прокомментировали указание от 17.01.2017 года № 29, подписанное Кийизбаевой в связи с авиакатастрофой в Дачи СУ.

«Оно носило не обязывающий характер, который бы нарушал права и свободы граждан, а рекомендательный. В последующем приказом министра здравоохранения указание было отменено ввиду того, что утратило свою актуальность и признано утратившим силу», — пояснили в Минздраве.

«Относительно поездки в Молдову, то она была согласована с курирующим вице-премьер-министром Чолпон Султанбековой. Совещание в Молдове проводилось в сфере ценообразования и возмещения стоимости лекарственных средств, что входит в обязанности статс-секретаря по финансовому контролю», — резюмировали в ведомстве.