Митинг в Таласе. Участники требуют созвать в Бишкеке курултай

Митингующие в Таласе требуют провести курултай в столице Кыргызстана. Об этом ИА «24.kg» сообщил гражданский активист Максат Казакбаев.

По его словам, число собравшихся увеличивается. Максат Казакбаев отмечает, что их больше тысячи человек.

По оценкам областного УВД, на площади сейчас около 700 человек.

К требованию публичных извинений от президента страны добавилось еще одно — организовать курултай в Бишкеке с участием активистов всех семи областей.

Аксакалы, пришедшие на акцию протеста, призывают молодежь не поддаваться на провокационные заявления некоторых участников.

«Никаких правонарушений нет. Милиция находится здесь же, и ее сотрудники наблюдают за проведением митинга», — добавил Максат Казакбаев.

Напомним, 29 октября в Таласе прошел митинг. Его участники настаивали на том, чтобы глава государства извинился перед жителями Таласской области. По их мнению, он, выступая 18 октября в Бишкеке на вручении стипендий студентам-отличникам, несправедливо раскритиковал участников митинга, который прошел в Таласе 16 октября. Тогда на акцию вышли те, кто не согласился с итогами президентских выборов.