21:03
+10
USD 69.19
EUR 80.59
RUB 1.18
Общество

Число митингующих в Таласе увеличилось. К ним присоединились жители Кара-Бууры

Число митингующих в Таласе увеличилось. Об этом ИА «24.kg» сообщил гражданский активист Максат Казакбаев.

По его словам, теперь на городской площади более 500 человек. К собравшимся присоединились молодые люди из Кара-Бууры. Максат Казакбаев отметил, что кара-бууринцы прибыли на машинах. Автоколонну пытались оттеснить сотрудники УВД Таласа, но под натиском митингующих отступили и ушли с площади.

«Сейчас парни собирают по 20 сомов на покупку микрофона. Милиция же не разрешила нам установить аппаратуру и трибуну», — пояснил Макст Казакбаев.

В мэрии Таласа подчеркнули, что акция несанкционированна, и попросили собравшихся перейти на городской стадион. Те отказались и продолжили митинг на центральной площади. Собравшиеся продолжают требовать извинений от президента Алмазбека Атамбаева.

Напомним, 29 октября в Таласе прошел митинг. Его участники настаивали на том, чтобы глава государства извинился перед жителями Таласской области. По их мнению, он, выступая 18 октября в Бишкеке на вручении стипендий студентам-отличникам, несправедливо раскритиковал участников митинга, который прошел в Таласе 16 октября. На ту акцию вышли те, кто не согласился с итогами президентских выборов.
Ссылка:
просмотров: 7333
Версия для печати
Материалы по теме
Непраздничные даты кыргызской журналистики-2.TimeLine
Владельца арсенала из США к уголовной ответственности не привлекут
Таласцы не могут определиться с датой проведения курултая
Сегодня в рубрике «Официально»
Митинг в Таласе завершился. Протестующие намерены созвать курултай в Бишкеке
Митинг в Таласе. МВД заявляет, что ситуация под контролем
Митинг в Таласе. Участники требуют созвать в Бишкеке курултай
В Таласе вновь митингуют. По-прежнему хотят извинений
Шесть лет президента Атамбаева. Что творилось с ценами и тарифами
В ГКНБ допросили трех гражданских активистов, но митинг в Таласе не отменен
Популярные новости
Больше в&nbsp;Кыргызстан не&nbsp;приеду. О&nbsp;чем говорят водители фур на&nbsp;границе Больше в Кыргызстан не приеду. О чем говорят водители фур на границе
Суд признал, что ГКНБ Кыргызстана распространял недостоверные сведения Суд признал, что ГКНБ Кыргызстана распространял недостоверные сведения
Погода в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;ноябрь: ожидаются морозы до&nbsp;&minus;22&nbsp;градусов Погода в Кыргызстане на ноябрь: ожидаются морозы до −22 градусов
Уволены шесть главврачей в&nbsp;Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым Уволены шесть главврачей в Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым
Бизнес
Внимание: Офисы&nbsp;О! и&nbsp;магазины O!Store работают без выходных Внимание: Офисы О! и магазины O!Store работают без выходных
Бесплатная страховка на&nbsp;смартфон для клиентов О!Store Бесплатная страховка на смартфон для клиентов О!Store
Подключи Mega iTV и&nbsp;получи месяц бесплатного просмотра! Подключи Mega iTV и получи месяц бесплатного просмотра!
Долгожданные победители акции &laquo;Выиграйте мечту!&raquo; от&nbsp;сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Долгожданные победители акции «Выиграйте мечту!» от сети АЗС «Газпромнефть»