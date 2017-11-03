Число митингующих в Таласе увеличилось. К ним присоединились жители Кара-Бууры

Число митингующих в Таласе увеличилось. Об этом ИА «24.kg» сообщил гражданский активист Максат Казакбаев.

По его словам, теперь на городской площади более 500 человек. К собравшимся присоединились молодые люди из Кара-Бууры. Максат Казакбаев отметил, что кара-бууринцы прибыли на машинах. Автоколонну пытались оттеснить сотрудники УВД Таласа, но под натиском митингующих отступили и ушли с площади.

«Сейчас парни собирают по 20 сомов на покупку микрофона. Милиция же не разрешила нам установить аппаратуру и трибуну», — пояснил Макст Казакбаев.

В мэрии Таласа подчеркнули, что акция несанкционированна, и попросили собравшихся перейти на городской стадион. Те отказались и продолжили митинг на центральной площади. Собравшиеся продолжают требовать извинений от президента Алмазбека Атамбаева.

Напомним, 29 октября в Таласе прошел митинг. Его участники настаивали на том, чтобы глава государства извинился перед жителями Таласской области. По их мнению, он, выступая 18 октября в Бишкеке на вручении стипендий студентам-отличникам, несправедливо раскритиковал участников митинга, который прошел в Таласе 16 октября. На ту акцию вышли те, кто не согласился с итогами президентских выборов.