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Общество

Мэр Балыкчи распорядился демонтировать памятник Ленину в центре города

Мэр Балыкчи демонтировал памятник Ленину в центре города. Об этом сообщает общественное объединение «Акыйкат ордо».

По данным активистов, глава города Балыкчи Марат Мамбетов выступает за перенос памятника Ленину из центра в другое место.

В «Акыйкат ордо» считают, что мэр пошел против Указа президента о Дне истории и памяти предков.

В администрации Балыкчи заявляют, что это не соответствует действительности.

По данным чиновников, ранее по инициативе Марата Мамбетова в Балыкчи прошел круглый стол, где как раз обсуждался вопрос, стоит ли переносить памятник в другое место.

Чиновники сетуют, что при организации городских мероприятий и праздников места собравшимся не хватает, поэтому памятник будет стоять в другом месте.

Активисты «Акыйкат ордо» направили жалобу президенту, правительству и ГКНБ.

7 ноября 2017 года Кыргызстан в последний раз отметит День Великой Октябрьской социалистической революции. В этом году событию, повернувшему ход истории на всем постсоветском пространстве, исполняется 100 лет.

С 2018 года в нашей стране будет праздноваться День истории и памяти предков. Соответствующий указ подписал президент Алмазбек Атамбаев.
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