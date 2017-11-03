Мэр Балыкчи распорядился демонтировать памятник Ленину в центре города

Мэр Балыкчи демонтировал памятник Ленину в центре города. Об этом сообщает общественное объединение «Акыйкат ордо».
По данным активистов, глава города Балыкчи Марат Мамбетов выступает за перенос памятника Ленину из центра в другое место.
В «Акыйкат ордо» считают, что мэр пошел против Указа президента о Дне истории и памяти предков.
В администрации Балыкчи заявляют, что это не соответствует действительности.
По данным чиновников, ранее по инициативе Марата Мамбетова в Балыкчи прошел круглый стол, где как раз обсуждался вопрос, стоит ли переносить памятник в другое место.
Чиновники сетуют, что при организации городских мероприятий и праздников места собравшимся не хватает, поэтому памятник будет стоять в другом месте.
Активисты «Акыйкат ордо» направили жалобу президенту, правительству и ГКНБ.
7 ноября 2017 года Кыргызстан в последний раз отметит День Великой Октябрьской социалистической революции. В этом году событию, повернувшему ход истории на всем постсоветском пространстве, исполняется 100 лет.
С 2018 года в нашей стране будет праздноваться День истории и памяти предков. Соответствующий указ подписал президент Алмазбек Атамбаев.