Бишкек готовится к фестивалю искусств «Шанхайский дух-2017»

В Бишкеке пройдет фестиваль искусств «Шанхайский дух-2017». Об этом сказал на пресс-конференции координатор молодежного совета Шанхайской организации сотрудничества от Кыргызстана Таалайбек Дайырбеков.

По его словам, инициатива провести такой фестиваль родилась в июле 2017 года. Задуман этот форум для объединения молодежи стран ШОС и знакомства с культурой стран-участниц. Таалайбек Дайырбеков напомнил, что в 2013 году кыргызская сторона уже проводила молодежный форум. Сейчас же на повестке вопросы культуры и искусства стран ШОС.

«Фестиваль продлится три дня — с 28 по 30 сентября — и затронет кино, живопись и театр. Высокое искусство — это показатель цивилизованности и развитости общества. «Шанхайский дух» — отличная возможность деятелям искусства и студентам узнать о культуре стран — участниц ШОС, ведь ничто так не объединяет, как искусство», — добавила куратор фестиваля Виктория Юртаева.

Торжественная церемония открытия форума пройдет в Филармонии в 18.30. На следующий день планируется показ авторского кино в 11.00 в кинотеатре «Манас». В этот же день в 16.30 пройдет выставка китайских и отечественных художников в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. В последний день фестиваля в 19.00 состоится моноспектакль в Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева.