В Бишкеке открылась фотовыставка «Мигранты: невидимая сила в Центральной Азии»

Накануне в Бишкеке подвели итоги конкурса фотоисторий «Мигранты: невидимая сила в Центральной Азии».

Конкурс объявляла Международная организация по миграции в Центральной Азии в партнерстве с Тянь-Шаньским аналитическим центром АУЦА весной 2017 года. Работы принимались из всех стран региона.

«Центральная Азия является перекрестком торговых путей и путешествующих людей со времен Великого шелкового пути. Сегодня сотни тысяч людей ежедневно перемещаются через международные границы в поисках работы и новых возможностей. Мигранты — это невидимая сила, которая не всегда получает должное признание. Их присутствие обогащает страны, в которых они работают и тем самым привносят вклад в культурную, социальную и экономическую жизнь», — отметили организаторы.

На фотовыставке представлено более 40 лучших работ. Конкурс проводился в двух номинациях — среди профессиональных фотографов и художников и среди студентов. Участниками выставки стали художники/фотографы Эльер Нематов, Дидор Садуллоев, Диана Миндубаева, писатели Ермек Турсунов, Нафиса Абдуллаева, студенты Алмазбек Дуйшебаев, Рахат Сагынбек кызы.

Все фотографии сопровождаются небольшими текстами от авторов работ — историями мигрантов о жизни вдали от Родины.

«Мигранты избегают простых перемещений по городу. Даже если у мигранта все документы в порядке, зачастую из-за незаконных действий полиции их подвергают задержаниям, уничтожают документы и помещают в изоляторы».

«Папа приедет завтра» — очень знакомая всем фраза для миллионов детей из Центральной Азии, когда они спрашивают: «Где мой папа? Когда он приедет домой?» И никто в действительности не знает, когда наступит это «завтра». Очень много женщин просто брошены и растят детей в одиночестве.

«Моя проблема не в том, что я родился в Душанбе, а сгодился в Москве. Настоящая моя проблема, да и всех, — в системе, плодящей людей второго сорта. И в людях, коренных жителях, не способных понять, откуда мы беремся на их голову в таком количестве, — эти мрачные, скверно одетые, плохо говорящие по-русски, пахнущие подвальной сыростью граждане второго сорта. Мы глядим на вас исподлобья со смесью страха и ненависти. Мы — мигранты».

Выставка уже прошла в Алматы и Астане (Казахстан). После Бишкека она отправится в Душанбе и другие крупные города Центральной Азии.

Экспозиция в АУЦА продлится две недели, так что у горожан будет возможность увидеть проникновенные фотоистории наших мигрантов своими глазами. Возьмите документ, удостоверяющий личность. Вход свободный.