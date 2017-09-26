18:05
+23
USD 68.43
EUR 81.46
RUB 1.19
Общество

Незаконная миграция в Кыргызстане. 5 случаев, которые настораживают

В Кыргызстане в отличие от крупных стран, где проблема незаконной миграции вышла на национальный уровень, также проживает немало людей, въехавших в страну с нарушением закона. Правоохранительные органы время от времени ловят таких иностранцев и организаторов каналов незаконной миграции.

ИА «24.kg» выбрало наиболее известные факты пресечения незаконной миграции в этом году.

1Мы тут проездом


Очередной устойчивый канал миграции сотрудники МВД выявили 24 августа: задержаны граждане Афганистана, которые незаконным путем ввезли в Кыргызстан семью из своей страны, обещая отправить их дальше в Канаду.

2Левые «академики»


В июне правоохранительные органы пресекли очередные нарушения в этой сфере.

В одно из посольств в Бишкеке для оформления трудовой визы гражданин Кыргызстана представил поддельные справки о несудимости и учебе в Кыргызской академии туризма. По факту в отношении молодого человека возбудили уголовное дело за подделку документов.

3В Японию ехал


В мае в правоохранительные органы КР обратился с заявлением 22-летний гражданин Пакистана, которого его знакомый пригласил в Кыргызстан для дальнейшего оформления документов в Японию. Взял за услуги $5,7 тысячи.

4Поддельные приглашения


В апреле установлено, что граждане Пакистана Абдуллах и Васим предлагали по Интернету поддельные приглашения для поступления в вузы Кыргызстана, брали за услугу деньги со своих соотечественников и граждан Индии.

Причиненный государству ущерб (только по предварительным данным) составляет более $6,6 тысячи.

5Ватикан нам в помощь


В марте Ошский областной суд осудил на различные сроки четырех граждан Ирака за незаконное пересечение границы Кыргызстана. Среди них была и 76-летняя женщина, которую осудили на 4,5 года. Правда, наши правозащитники обещали дойти до Ватикана, чтобы помочь ей выйти на свободу.
Ссылка:
просмотров: 386
Версия для печати
Материалы по теме
Ежегодно в Кыргызстан возвращаются около 140 жертв трудовой эксплуатации
Памирские кыргызы: через 10–15 лет они могут исчезнуть
Большинство опрошенных кыргызстанцев рассматривают миграцию как способ заработка
Треть опрошенных молодых людей через три года видит себя за рубежом
Около 710 тысяч кыргызстанцев находятся в трудовой миграции
Четверо из пяти детей, которые живут на улице, это дети внутренних мигрантов
До конца 2017 года из черного списка России выйдет 43 тысячи кыргызстанцев
В 2017 году российские работодатели задолжали 30 миллионов рублей кыргызстанцам
Страны ЕАЭС и ОДКБ вместе будут бороться с незаконной миграцией
После работы в ОАЭ и Турции повышается религиозность мигрантов из Кыргызстана
Популярные новости
Как судят Аиду Салянову. Пять цитат с&nbsp;процесса Как судят Аиду Салянову. Пять цитат с процесса
Первые леди. Какими нарядами они удивили Генеральную Ассамблею ООН Первые леди. Какими нарядами они удивили Генеральную Ассамблею ООН
В&nbsp;Бишкеке бытовой конфликт перерос в&nbsp;межнациональный В Бишкеке бытовой конфликт перерос в межнациональный
Один из&nbsp;кандидатов в&nbsp;президенты Кыргызстана намерен судиться с&nbsp;ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Один из кандидатов в президенты Кыргызстана намерен судиться с ИА «24.kg»
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил охват сети&nbsp;4G Мобильный оператор О! увеличил охват сети 4G
Кыргызтелеком обеспечил средствами связи около 1500 избирательных участков Кыргызтелеком обеспечил средствами связи около 1500 избирательных участков
Лайфхак от&nbsp;MegaCom: будьте на&nbsp;связи даже с&nbsp;нулевым балансом! Лайфхак от MegaCom: будьте на связи даже с нулевым балансом!
Компания &laquo;Ал-Халал&raquo; получит сертификат мирового признания Компания «Ал-Халал» получит сертификат мирового признания