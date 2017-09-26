Незаконная миграция в Кыргызстане. 5 случаев, которые настораживают

В Кыргызстане в отличие от крупных стран, где проблема незаконной миграции вышла на национальный уровень, также проживает немало людей, въехавших в страну с нарушением закона. Правоохранительные органы время от времени ловят таких иностранцев и организаторов каналов незаконной миграции.
ИА «24.kg» выбрало наиболее известные факты пресечения незаконной миграции в этом году.
1Мы тут проездом
Очередной устойчивый канал миграции сотрудники МВД выявили 24 августа: задержаны граждане Афганистана, которые незаконным путем ввезли в Кыргызстан семью из своей страны, обещая отправить их дальше в Канаду.
2Левые «академики»
В июне правоохранительные органы пресекли очередные нарушения в этой сфере.
В одно из посольств в Бишкеке для оформления трудовой визы гражданин Кыргызстана представил поддельные справки о несудимости и учебе в Кыргызской академии туризма. По факту в отношении молодого человека возбудили уголовное дело за подделку документов.
3В Японию ехал
В мае в правоохранительные органы КР обратился с заявлением 22-летний гражданин Пакистана, которого его знакомый пригласил в Кыргызстан для дальнейшего оформления документов в Японию. Взял за услуги $5,7 тысячи.
4Поддельные приглашения
В апреле установлено, что граждане Пакистана Абдуллах и Васим предлагали по Интернету поддельные приглашения для поступления в вузы Кыргызстана, брали за услугу деньги со своих соотечественников и граждан Индии.
Причиненный государству ущерб (только по предварительным данным) составляет более $6,6 тысячи.
5Ватикан нам в помощь
В марте Ошский областной суд осудил на различные сроки четырех граждан Ирака за незаконное пересечение границы Кыргызстана. Среди них была и 76-летняя женщина, которую осудили на 4,5 года. Правда, наши правозащитники обещали дойти до Ватикана, чтобы помочь ей выйти на свободу.