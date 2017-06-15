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В Кыргызстане выявлен канал нелегальной миграции

В Кыргызстане выявлен канал нелегальной миграции. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, сотрудниками 10-го ГУ МВД получена информация, что в одно из дипломатических представительств иностранного государства для оформления трудовой визы предоставлены поддельные справки о несудимости и учебе в Кыргызской академии туризма. Государственный центр судебных экспертиз Министерства юстиции КР подтвердил, что документы — подделка.

По подозрению задержан 30-летний гражданин Кыргызстана.

По факту Следственным управлением ГУВД Бишкека возбуждено уголовное дело по статье 350 (подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) УК КР. Проводится расследование.
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