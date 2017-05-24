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В Кыргызстане ликвидирован канал нелегальной миграции

Ликвидирован канал нелегальной миграции в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, с заявлением обратился 22-летний гражданин Исламской Республики Пакистан. Некий Наим пригласил его из Пакистана в КР для дальнейшего оформления документов в Японию. И за эту услугу взял $5,7 тысячи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 204–1 (организация незаконной миграции) УК КР.

Сотрудниками 10-го ГУ МВД КР за совершение преступления задержан 43-летний гражданин Пакистана М.Н., проживающий в Бишкеке.

Он водворен в СИЗО-1 Бишкека. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/52638/
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