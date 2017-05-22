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Общество

Верховный суд оставил граждан Ирака под стражей

Верховный суд оставил обвиненных в незаконном пересечении границы по поддельным паспортам четырех граждан Ирака под стражей. Об этом ИА «24.kg» рассказала глава ПЦ «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, решением Ошского областного суда 1 марта 76-летняя Бухари Кози Мансур осуждена на 4,5 года лишения свободы, ее трое соотечественников — Абдал Халил Юнус, Данха Нур Анвер Лазар и Данха Домян Анвер Лазар — на пять лет.

«76-летняя Кози Мансур Бухари хотела переехать в Германию. Ее дом в родном городе Дакухе в Ираке разбомбили боевики, сама она по вероисповеданию католичка, поэтому намеревалась переехать в Европу с двумя племянниками. По версии обвинения, в Стамбуле посредники сделали им латвийские паспорта и отправили в город Ош, откуда они должны были вылететь в Москву, а затем — в Германию. В аэропорту «Домодедово» в Москве их задержала полиция и депортировала в Ош, где в отношении них возбудили уголовное дело. Городской суд оштрафовал задержанных иракцев на 10 тысяч сомов. Гособвинение обжаловало решение, и областной суд вынес решение о заключении под стражу», — рассказала Азиза Абдирасулова.

Она добавила, что обвиняемые подали апелляцию в Верховный суд, но он оставил решение Ошского областного в силе. Накануне правозащитник встречалась с кардиналом Ватикана по этому вопросу.

«Кози Мансур Бухари — католичка, и ее вопрос взят на контроль паствой. А так как мы здесь курируем эту тему, наш центр, то я и встречалась с кардиналом. Он возмущен неправосудным решением и призывает немедленно освободить пожилую женщину и обеспечить ей беспрепятственный проезд в Германию. Поскольку она пострадала от деяний террористов, ее дом разрушен и ей пришлось бежать и всей семье, а власти Кыргызстана, то есть ГКНБ, вместо того, чтобы депортировать их в Турцию, осудили. Позор на весь мир опять», — сказала Азиза Абдирасулова.

Она отметила, что будет вместе с представителями Ватикана добиваться освобождения граждан Ирака.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52344/
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