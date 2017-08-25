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Происшествия

В Кыргызстане выявлен устойчивый канал незаконной миграции

В Кыргызстане выявлен устойчивый канал незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, 24 августа задержаны граждане Афганистана А.С. и А.А., которые обманным путем, обещая предоставить статус беженцев в Кыргызстане и отправить далее в Канаду, незаконно ввезли через Таджикистан семью из родной страны. За это они мошенническим путем взяли $9 тысяч 400.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 204-1 (организация незаконной миграции) и 166 (мошенничество) УК КР.

Подозреваемые водворены в ИВС ГУВД Бишкека. В настоящее время проводятся следственные действия. 

Граждан, владеющих какой-либо информацией или потерпевших от рук мошенников, МВД просит обращаться по телефонам: 0709951628, 0777540039.
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