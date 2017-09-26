Певец Омар выступит на музыкальном конкурсном шоу Silk Way Star в Казахстане

Фото из Интернета. Омар

Кыргызский певец Омар выступит на Международном музыкальном конкурсном шоу Silk Way Star в Казахстане. Об этом сообщили казахские СМИ.

По их данным, собрать на одной большой сцене самых знаменитых певцов и исполнителей Великого шелкового пути решил телеканал Qazaqstan. В международном музыкальном конкурсном шоу Silk Way Sta участие примут звезды шоу-бизнеса 9 стран.

Омар — лауреат международного конкурса молодых и популярных исполнителей «Новая волна — 2008» в Юрмале. Награжден призом «Золотая звезда Аллы Пугачевой» и денежной премией.

По словам организаторов, в конкурсе 12 эпизодов. В каждом артисты состязаются в рамках определенной темы.

Шоу стартует 30 сентября.