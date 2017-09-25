Суд Саляновой. Опять скандал: общественного защитника пытались удалить из зала

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой. Прения идут третий день.

Продолжала выступать общественный защитник Рабига Сыдыкова. Адвокат Чинара Джакупбекова попросила разрешения уйти, так как она читает лекции по юриспруденции в КНУ. Однако судья Кубанычбек Касымбеков не захотел удовлетворить требование адвоката, а общественного защитника за неподчинение, бесконечные повторы, по его мнению, не относящиеся к существу дела, постановил вывести из зала. Секретарь пригласила милицию. Рабига Сыдыкова выходить отказалась.

В зале начался шум. Судью вновь обвинили в беззаконии и потребовали от милиционеров не трогать Сыдыкову. Подсудимая Аида Салянова заявила, что нужно писменное постановление судьи об удалении общественного защитника. Подчиняться суду и покинуть зал Рабига Сыдыкова отказалась.

Аиду Салянову обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Прокуроры просят для нее восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.