«Врачи «скорой» — это не обслуживающий персонал», — заявил сегодня на пресс-конференции заведующий отделением реанимации Станции скорой медицинской помощи Егор Борисов.

По его словам, в последнее время общество пытается перевести медработников в обслуживающий персонал.

«Хамить врачу – показатель крайней невоспитанности. Есть сотни случаев, когда конфликты не доходили до рукоприкладства. От вызывающих поступает большое количество угроз и нецензурной брани. Можно их оправдать, что они долго ждали медиков или чем-то не удовлетворены. Но врачи не виноваты, что в городе не хватает бригад», — сказал Егор Борисов.

«Хотелось бы всех призвать: не забывайте, что врач, который к вам приехал, перед этим не сидел и не пил чай с печеньем, он едет с одного вызова на другой и искренне пытается помочь. Если есть претензии по поводу некорректного отношения, станция всегда идет навстречу и всех выслушивает. Обращайтесь», — отметил он.