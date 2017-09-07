12:49
+28
USD 68.48
EUR 81.78
RUB 1.19
Общество

Егор Борисов: Врачи «скорой» — это не обслуживающий персонал

 «Врачи «скорой» — это не обслуживающий персонал», — заявил сегодня на пресс-конференции заведующий отделением реанимации Станции скорой медицинской помощи Егор Борисов.

По его словам, в последнее время общество пытается перевести медработников в обслуживающий персонал.

«Хамить врачу – показатель крайней невоспитанности. Есть сотни случаев, когда конфликты не доходили до рукоприкладства. От вызывающих поступает большое количество угроз и нецензурной брани. Можно их оправдать, что они долго ждали медиков или чем-то не удовлетворены. Но врачи не виноваты, что в городе не хватает бригад», — сказал Егор Борисов.

«Хотелось бы всех призвать: не забывайте, что врач, который к вам приехал, перед этим не сидел и не пил чай с печеньем, он едет с одного вызова на другой и искренне пытается помочь. Если есть претензии по поводу некорректного отношения, станция всегда идет навстречу и всех выслушивает. Обращайтесь», — отметил он.
Ссылка:
просмотров: 204
Версия для печати
Материалы по теме
Более 30 машин на Станции скорой помощи спишут. Материально устарели
«Стою у зеленого комка». Пациенты не знают адреса, когда вызывают «скорую»
В 2016 году на медиков «скорой» совершено 17 нападений
Врачи не идут в скорую помощь в Бишкеке. Тысячи вызовов — с опозданием
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
В мэрии Бишкека определились, кто может участвовать в долевом строительстве
Из-за аварии на Алма-Атинской — Чуй образовалась многокилометровая пробка
Собаки против людей. Схватка за газоны
Часть улицы Логвиненко в Бишкеке закроют для движения транспорта из-за ремонта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Популярные новости
Жереми Лонжон: Страсть к&nbsp;Кыргызстану заразна. Сюда переезжают мои друзья Жереми Лонжон: Страсть к Кыргызстану заразна. Сюда переезжают мои друзья
День независимости Кыргызстана: программа мероприятий в&nbsp;Бишкеке День независимости Кыргызстана: программа мероприятий в Бишкеке
Передумали. Штрафовать за&nbsp;езду на&nbsp;праворульных машинах намерены уже с&nbsp;2018-го Передумали. Штрафовать за езду на праворульных машинах намерены уже с 2018-го
Для граждан Центральной Азии предлагают ввести визы для въезда в&nbsp;Россию Для граждан Центральной Азии предлагают ввести визы для въезда в Россию
Бизнес
Премьера фильма &laquo;Саякбай&raquo; состоится в&nbsp;кинотеатре BROADWAY Премьера фильма «Саякбай» состоится в кинотеатре BROADWAY
Как продолжить общение при нулевом балансе в&nbsp;сети&nbsp;О! Как продолжить общение при нулевом балансе в сети О!
Сeть AЗС &laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo; пoдвeлa итoги&nbsp;I этaпa aкции &laquo;Выигрaйтe мeчту!&raquo; Сeть AЗС «Гaзпрoмнeфть» пoдвeлa итoги I этaпa aкции «Выигрaйтe мeчту!»
MegaCom открыл центры продаж и&nbsp;обслуживания в&nbsp;Джалал-Абаде и&nbsp;Узгене MegaCom открыл центры продаж и обслуживания в Джалал-Абаде и Узгене