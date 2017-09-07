В 2016 году на медиков «скорой» совершено 17 нападений. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил главврач Станции скорой медицинской помощи Бишкека Искендер Шаяхметов.

По его словам, 4 врача после этого уволились. «Одна врач была беременна и сказала, что хочет спокойно родить. Вторая элементарно стала бояться выезжать на вызовы. Одному доктору-мужчине расцарапали все лицо и на него же заявление написали. Он судился, не выдержал и ушел со станции», — сказал Искендер Шаяхметов.

«На планерке я всегда говорю, что мы, медики, должны быть терпимее, не идти на провокации, сглаживать острые углы. Но общество стало агрессивным, злым, не смотрят, что врач — женщина, что она в белом халате и оказывает медицинскую помощь», — отметил он.