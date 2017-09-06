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Общество

Кыргызстанцы смогут заказать доставку документов на дом

Государственная регистрационная служба запускает услугу «Доставка паспорта на дом». Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава ведомства Дастан Догоев.

По его словам, при подаче заявления на получение паспорта гражданин сможет указать адрес, и сотрудники «Кыргыз почтасы» доставят его. «Эта услуга будет пользоваться спросом, особенно в столице. Человек может указать любой адрес, и ему привезут документы домой или в офис», — сказал Дастан Догоев.

Он добавил, что стоимость услуги еще просчитывают, но она не будет космической. Все зависит от срочности и региональности. Кроме того, ГРС планирует запустить аналогичную услугу по доставке остальных видов документов.

Напомним, по решению премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова ГП «Кыргыз почтасы» из структурного подразделения Министерства транспорта и дорог переходит в структуру Государственной регистрационной службы в рамках реализации программы «Таза коом».
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