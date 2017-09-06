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Общество

Для получения документов в Кыргызстане создадут информационные киоски

Для получения документов в Кыргызстане создадут информационные киоски. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции глава Государственной регистрационной службы Дастан Догоев.

По его словам, ГП «Кыргыз почтасы» перевели в ведение ГРС, чтобы упростить получение государственных услуг. Киоски создадут во всех айыл окмоту для оказания услуг по линии регистрации брака, рождения, смерти, установления отцовства, выдачи ID-карт и общегражданских паспортов, присвоения ПИН.

«Информационные киоски — мини-центры обслуживания населения. Операторы будут принимать анкеты-заявления на получение документов. 427 комплектов оборудования будут закуплены на грантовую помощь Японии в $5,6 миллиона», — сказал Дастан Догоев.

Он добавил, что за неделю уже установили 170 киосков, началось тестирование техники. В октябре они начнут работать во всей республике.
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