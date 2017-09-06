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Общество

Болезнь ребенка не повод. Аиде Саляновой назначили государственного адвоката

В суде по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой представители гособвинения сегодня вновь ходатайствовали о назначении ей государственного адвоката.

Напомним, у представителя защиты интересов обвиняемой — Чинары Джакупбековой заболел ребенок. Малыша вместе с мамой госпитализировали.

Аида Салянова еще раз напомнила суду о причинах отсутствия своего адвоката на заседании. Однако председательствующий на процессе Кубанычбек Касымбеков удовлетворил ходатайство прокуратуры. Процесс должен продолжиться сегодня в 14.00. Но состоится он или нет, пока неизвестно: в парламенте сегодня день пленарных заседаний, и депутат Салянова обязана быть на рабочем месте.

Аиду Салянову обвиняют в злоупотреблении должностным положением, когда в 2010 году она, будучи министром юстиции, по версии следствия, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого были возбуждены уголовные дела по ряду статей УК КР.
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