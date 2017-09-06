Ввести налоги на собак предлагают в Бишкеке. Согласны?

Мэрия Бишкека продолжает искать с активистами альтернативу отстрелу бездомных собак.

Как сообщили ИА «24.kg» защитники животных, на одной из последних встреч с вице-мэром прозвучало предложение обязать владельцев собак платить налоги.

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«Мы готовы на такой шаг, поддерживаем идею и сами за это ратуем. Предполагается, чтобы владельцы несли ответственность за своих питомцев, не выбрасывали их на улицу, стерилизовали, чтобы не плодить новых бездомных животных. Тех, кто будет выбрасывать животных, следует штрафовать. Но взамен налогов нам должны предоставить хоть какие-то условия и безопасность животным», — рассказала одна из активисток.

Вице-мэр Эркин Исаков, курирующий данный вопрос, заметил, что пока есть несколько предложений, и все они на стадии обсуждения.