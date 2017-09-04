22:10
+29
USD 68.69
EUR 82.05
RUB 1.17
Общество

Иностранцы получили возможность оформлять электронные визы в Кыргызстан

В целях облегчения процедуры получения виз Кыргызской Республики c 1 сентября 2017 года введена система «Электронная виза». Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.  

Уточняется, что система «Электронная виза» позволяет гражданам всех иностранных государств получать въездные-выездные туристические или деловые визы Кыргызстана на срок до 90 дней на сайте www.evisa.e-gov.kg без необходимости обращения в кыргызские диппредставительства или консульские учреждения за рубежом, а также в визовые пункты в международных пунктах пропуска через госграницу. 

Иностранным гражданам необходимо сделать два простых шага: заполнить онлайн заявку и произвести оплату.

По информации правительства, электронная виза не требует большей информации, чем обычная заявка на визу, и гарантирует те же права для въезда в Кыргызстан, как и обычная виза в паспорте.
Ссылка:
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
В России намерены депортировать иностранцев за «нежелательное поведение»
Электронная виза или обычная? МИД Кыргызстана разъясняет
За полгода 11 тысяч иностранцев получили разрешение на работу в Кыргызстане
ГРС: При регистрации иностранцев данные в компьютер вносятся бесплатно
Россияне не могут встать на регистрационный учет из-за бюрократии в Кыргызстане
При получении визы в США будут спрашивать об аккаунтах в соцсетях
Кыргызстан занимает 78-е место в Индексе визовых ограничений-2017
Из Бишкека выдворят иностранцев-попрошаек
Кыргызстанца задержали в Пакистане с поддельной визой. Его депортируют
Китай ужесточил визовую политику. Кыргызстан ищет пути решения проблемы
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев о&nbsp;Хрущеве, Коране и&nbsp;бороде кыргызов Алмазбек Атамбаев о Хрущеве, Коране и бороде кыргызов
Жереми Лонжон: Страсть к&nbsp;Кыргызстану заразна. Сюда переезжают мои друзья Жереми Лонжон: Страсть к Кыргызстану заразна. Сюда переезжают мои друзья
День независимости Кыргызстана: программа мероприятий в&nbsp;Бишкеке День независимости Кыргызстана: программа мероприятий в Бишкеке
В&nbsp;России нелегальным мигрантам грозят новые штрафы В России нелегальным мигрантам грозят новые штрафы
Бизнес
&laquo;Переходи на&nbsp;О! СТУДЕНТ&raquo;&nbsp;&mdash; Новый специальный тариф только для студентов! «Переходи на О! СТУДЕНТ» — Новый специальный тариф только для студентов!
Бытовая техника LG&nbsp;Electronics на&nbsp;IFA 2017 Бытовая техника LG Electronics на IFA 2017
В&nbsp;Бишкеке состоялась акция &laquo;Найди отличия&raquo; В Бишкеке состоялась акция «Найди отличия»
Определен счастливый обладатель 3&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;MegaCom! Определен счастливый обладатель 3 миллионов сомов от MegaCom!