Иностранцы получили возможность оформлять электронные визы в Кыргызстан

В целях облегчения процедуры получения виз Кыргызской Республики c 1 сентября 2017 года введена система «Электронная виза». Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Уточняется, что система «Электронная виза» позволяет гражданам всех иностранных государств получать въездные-выездные туристические или деловые визы Кыргызстана на срок до 90 дней на сайте www.evisa.e-gov.kg без необходимости обращения в кыргызские диппредставительства или консульские учреждения за рубежом, а также в визовые пункты в международных пунктах пропуска через госграницу.

Иностранным гражданам необходимо сделать два простых шага: заполнить онлайн заявку и произвести оплату.

По информации правительства, электронная виза не требует большей информации, чем обычная заявка на визу, и гарантирует те же права для въезда в Кыргызстан, как и обычная виза в паспорте.