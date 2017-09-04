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Общество

Этнографическая деревня появилась в центре Бишкека

Сегодня в Бишкеке открылся IV Всемирный фестиваль эпосов народов мира. 

На площади перед зданием Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова появилась этнографическая деревня «Кыргыз көчү». 20 юрт из всех уголков Кыргызстана поборются за звание лучшей. 

Гости могут не только познакомиться с бытом кыргызов, сфотографироваться на фоне юрт, но и приобрести сувенир на выставке-ярмарке изделий декоративно-прикладного искусства. 

В филармонии вечером 4 сентября пройдет концерт участников международного фестиваля, а 5 сентября состоится театрализованная программа «Парад культурного разнообразия». На концерте выступят исполнители из Казахстана, Монголии, Алтая, Башкортостана, Калмыкии, Республики Саха, а также известный музыкант из Эквадора Лео Рохас.
 

В рамках фестиваля будет проведен международный научно-практический симпозиум, который соберет в одном месте профессоров, доцентов (докторов и кандидатов философских наук) и других ученых, а также научных сотрудников в области фольклора и сказителей народных эпосов из таких стран, как Кыргызстан, Казахстан, Монголия, Российская Федерация, США, Турция и Узбекистан.
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