Афиша на неделю: 4-8 сентября

31 июля — 10 октября. Выставка «Декоративно-прикладное искусство России»

Представлены лучшие авторские произведения из фондов одного из крупнейших музеев Москвы знаменитых мастеров прикладного искусства, удостоенных государственных и международных наград.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

25 августа — 10 сентября. Выставка современного искусства «Полет слепого беркута»

Выставка представляет собой симбиоз кочевой, советской и капиталистической культуры и является своеобразной презентацией работ, созданных в рамках международного проекта «Кочевой лагерь искусств», который проходил с 2011 по 2016 год на побережье горных озер Иссык-Куль, Сары-Челек и Сон-Куль. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

4 сентября. История успешной карьеры Айданы Оторбаевой

Айдана Оторбаева — игрок сборной Кыргызстана по женскому футболу. Пришла в этот спорт в 10 лет и с тех пор четырежды становилась чемпионом по общему футболу республики. Она поделится историей своего успеха и расскажет, как вести здоровый образ жизни.

Feel Good Center, 18.00.

4 сентября. Открытый урок «Особенности тайко»

Эта встреча для всех тех, кому интересны барабаны тайко, кому хочется научиться на них играть, кто любит группу «Тендо». Азим, лидер группы, расскажет об особенностях этих барабанов и почему для игры стоит выбрать именно этот инструмент. Предварительная регистрация по телефону 0703838228.

ololohaus, 19.00.

4-5 сентября. IV Международный фестиваль эпоса

В рамках фестиваля состоится международный научно-практический симпозиум «Культурное разнообразие». Ожидается выступление известного музыканта из Эквадора Лео Рохаса.

Национальная филармония имени Т. Сатылганова.

5 сентября. Управленческие поединки

Управленческие поединки помогут вам оценить себя как менеджера, как переговорщика. В топ-менеджмент крупных банков России некоторые управленцы попали именно потому, что успешно показали себя на управленческих поединках. Модератор — Сергей Долженков, эксперт по организационному развитию и деловым играм.

Компания Feel Good, 18.00.

5 сентября. Занятие «Пять секретов легких родов»

Вы узнаете, как распознать приближающиеся роды, как отличить родовые схватки от тренировочных, как подготовиться физически и психологически. Занятие включает в себя гимнастику для беременных, практику родового дыхания, расслабления, лекцию. Кроме того, вы встретитесь со специалистом по сопровождению родов. Запись по телефону 0556334408.

Йога-дом «Атма», 13.30.

6 сентября. Мастер-класс по росписи посуды

Вы собственноручно распишите и унесете с собой свою первую авторскую чашку.

Агенство АDRА, 18.30.

7 сентября. Кинопремьеры

«Дозор джунглей» (мультфильм). Пингвин Морис тигрового окраса уверен, что он и в самом деле тигр — герой, в котором нуждаются джунгли. Вместе со своей энергичной командой разношерстных животных под названием «Дозор джунглей» он неусыпно стоит на страже справедливости и покоя.

«Оно» (ужасы). Когда в городке Дерри, штат Мэн, начинают пропадать дети, несколько ребят сталкиваются со своими величайшими страхами и вынуждены помериться силами со злобным клоуном Пеннивайзом, чьи проявления жестокости и список жертв уходят в глубь веков.

«Удача Логана» (комедия). Уволили с работы? Подготовь самое дерзкое ограбление в истории! Джимми Логан молниеносно подбирает команду «специалистов», способных на такую аферу, и надеется выйти сухим из воды. Будь как Логан!

«В гостях у Элис» (мелодрама, комедия). Жизнь матери-одиночки из Лос-Анджелеса неожиданно меняется, когда она разрешает трем парням пожить у нее.

7 сентября. Масер-класс «Сколько продавать, чтобы не обанкротиться»

Мастер-класс будет полезен как начинающим предпринимателям, так и тем, у кого уже имеется действующий бизнес. Проведет его Эркайым Мияр — финансовый аналитик и основатель портала финансовой грамотности предпринимателей fingram.biz. Предварительная запись обязательна (0550020908, 0770107887).

Sierra Coffee (ТЦ «Таш Рабат»), 18.30.

7 сентября. Мастер-класс по авторской керамике и работе с глиной

Гончарное производство изначально было ремеслом, служившим для изготовления сосудов для приготовления, приема пищи или для хранения жидких и сыпучих материалов.

Агенство АDRА, 18.30.

8 сентября. Chevening: вопросы и ответы

Chevening Scholarships — глобальная программа стипендий на обучение в университетах Великобритании, финансируемая правительством Великобритании и партнерскими организациями.

ololohaus, 18.00.

8-30 сентября. Выставка «Солнечная Турция глазами кыргызских художников»

Стали доброй традицией поездки дважды в год кыргызских художников на пленэр в Турцию. На очередной яркой выставке участники проекта покажут всю красоту Турции, где они увидели и воплотили в своих работах цвета и краски солнечной страны. Экспозиция позволит произведениям разных по своим творческим устремлениям авторов сосуществовать и взаимодополнять друг друга.

Художественная галерея «Галерея М».

8-9 сентября. Фестиваль psytrance-музыки «УтесVision 2017»

У психоделического транса уникальная история, которая берет свое начало c путешественников хиппи конца восьмидесятых годов, живших в индийском Goa. С тех пор психоделический транс развился в процветающую глобальную контркультуру со множеством последователей, которые собираются на вечеринках, чтобы танцевать, радоваться жизни и путешествовать по глубинам своего подсознания в лучах добросовестного технологического будущего.

Пансионат «Утес» (Каджи-Сай), 21.00.

