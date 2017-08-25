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Общество

«Полет слепого беркута» в Бишкеке

Выставка современного искусства «Полет слепого беркута» открылась сегодня в Бишкеке.

Это презентация работ, созданных в рамках международного проекта «Кочевой лагерь искусств», который проходил с 2011 по 2016 годы на побережьях озер Иссык-Куль, Сары-Челек и Сон-Куль. Как сообщили организаторы, работ намного больше, чем смогли вместить два зала музея.

Участники из разных стран жили в юртах и обсуждали вопросы экологического и культурного наследия через исследования кочевых традиций и окружающей среды, используя искусство как средство отражения, выражения и силу перемен, анализируя сегодняшнюю ситуацию, существующие угрозы и перспективы на будущее.

Художники на языке искусства рассказали о сегодняшних экологических проблемах.

Человечество больше не обеспокоено планетой Земля, нашим домом, в котором жили наши предки, существуем мы сами и, возможно, будут жить наши дети.

эколог и художник Эмиль Шукуров
Особый акцент в проекте, информацию о котором также можно найти на выставке, сделан на восприятие молодого поколения художников и студентов, их видение, подход к духовному и культурному наследию, биоразнообразие и идентичность в наше время.
Экспозиция будет открыта для широкой публики до 10 сентября.
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