«Полет слепого беркута» в Бишкеке

Выставка современного искусства «Полет слепого беркута» открылась сегодня в Бишкеке.
Это презентация работ, созданных в рамках международного проекта «Кочевой лагерь искусств», который проходил с 2011 по 2016 годы на побережьях озер Иссык-Куль, Сары-Челек и Сон-Куль. Как сообщили организаторы, работ намного больше, чем смогли вместить два зала музея.
Художники на языке искусства рассказали о сегодняшних экологических проблемах.
Особый акцент в проекте, информацию о котором также можно найти на выставке, сделан на восприятие молодого поколения художников и студентов, их видение, подход к духовному и культурному наследию, биоразнообразие и идентичность в наше время.
Человечество больше не обеспокоено планетой Земля, нашим домом, в котором жили наши предки, существуем мы сами и, возможно, будут жить наши дети.эколог и художник Эмиль Шукуров